ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）13位と出遅れたアンバー・グレン（米国）が、147.52点をマークして合計を今季ベストの214.91点とした。

最後のジャンプでミスが出て号泣したSPから2日。2024年のグランプリファイナル女王、グレンが力強くフリーを舞った。

冒頭、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を完璧に成功。出来栄えで2.40点の加点を引き出すと、その後も次々にジャンプに成功。SPで失敗した因縁の3回転ループで最後に手をついたが、ほぼ完璧な内容でまとめた。

演技後は鬼気迫る表情で右腕を振り下ろし、そして笑みを浮かべた。2022年北京五輪の男子を制したネイサン・チェン（米国）もスタンドから拍手。X上でも「加点2.40…ほんとすげぇよ…」「素晴らしい！」と日本ファンが喝采を送った。好演技で今季ベストをマークした26歳は、キスアンドクライで歓喜に浸った。



（THE ANSWER編集部）