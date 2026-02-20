「なんであんなに余裕が…」フリー直前、NHKに映った中井亜美＆坂本花織に驚き「メンタル強くて草」
フィギュアスケート女子フリー
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。NHKの中継では演技を控える中井亜美、坂本花織の微笑ましいワンシーンが映り込み視聴者を和ませた。
11番滑走のシン・ジア（韓国）の演技後だった。中継カメラが捉えたのはウォームアップエリアで中井、坂本が笑顔で演技を待つ様子だった。コーチと混ざり、自撮りするなどリラックスムードを漂わせた。
この場面がネット上でも話題に。X上にはファンからの反響が広がっていた。
「ウォームアップエリアでかおちゃんと亜美ちゃんすげーリラックスしてるな」
「ウォーミングアップで自撮りしてるのかわよ…」
「自撮りさかもっちゃん笑ってしまった（NHKつけてる）」
「花織ちゃんと亜美ちゃんここにきてニコニコしながら自撮りはメンタル強くて草」
「かおちゃん自撮りしてリラックスしてるー」
「かおちゃんとあみちゃん呑気に自撮りしててかわちい」
「何であんなにも余裕があるんだ……」
「なんで日本勢にっこにこなんだよwwwメンタルどうなってんねん」
「坂本さんと中井さんウォームアップエリアで自撮りしてて余裕〜！かわい！緊張してピリピリしていなくていいのでは」
17日（同18日）のSPは中井亜美が78.71点で首位、坂本花織が77.23点で2位、千葉百音が74.00点で4位と好発進。アリサ・リウ（米国）も76.59点の3位につけた。
（THE ANSWER編集部）