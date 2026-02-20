人気コミック『あざとかわいいワタシが優勝』が実写ドラマ化 主演・大友花恋がモテ無双女子を熱演
大友花恋が主演を務めるドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』が、TOKYO MX、群馬テレビ、福岡放送、テレビ岩手、とちぎテレビにて4月2日より順次放送開始となることが決まった。
【写真】原作・網戸スズによる描き下ろしイラストも公開
累計1100万DL突破の網戸スズによる同名電子コミックを実写ドラマ化した本作は、「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合うラブコメディー。
「私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから」。それが常識であり、武器でもあった主人公・琴音。学生時代からモテ無双な人生を歩んできた琴音の前に、ある日、“上級あざかわ女子”の佐原なず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、注目も好意もすべてなず奈に持っていかれてしまい、初めて味わう「負け」の感情に焦る琴音。さらには狙っているイケメン上司・清水将貴までもが、なず奈と―？しかし、なず奈もまた、琴音の存在を侮れないと感じており…互いに絶対に譲れない、プライドを懸けた「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」の激烈なバトルが幕を開ける。
主演の大友花恋は、自信満々であざとく、でもどこか憎めない主人公・琴音をコミカルかつキュートに演じる。
大友は「原作を読ませていただき、琴音の、あざとかわいいへの自信を持った生き方を、眩しく見つめました。そんな彼女を任せていただきとても嬉しいですし、演じている私自身もたくさんの気づきとパワーをもらいました。コミカルでポップで、キュンとして、気がついたら自信をくれる本作を見ながら、皆さんそれぞれのあざとかわいいを見つけていただきたいです！」とコメントした。
原作者・網戸スズから描き下ろしイラスト＆コメントも到着。網戸は「“かわいすぎる！”大友さんとなず奈が“あざとく”戦い、そんな二人の間で“かっこいい！”清水が天然で翻弄するドラマ版に、原作者である私も夢中です！"あざかわ優勝"のドラマの世界を是非みなさんも楽しんでください！」とメッセージを寄せた。
木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』は、TOKYO MXにて4月2日より毎週木曜21時25分、群馬テレビにて4月2日より毎週木曜23時、福岡放送にて4月4日より毎週土曜25時、テレビ岩手にて4月5日より毎週日曜25時25分、とちぎテレビにて4月7日より毎週火曜23時30分放送。
※大友花恋らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
【大友花恋／松嶋琴音（まつしま・ことね）役】
ほんの数年のあいだに「あざとい」という言葉の持つ雰囲気はガラリと変わったと思います。
数年前までは、どこか媚びているようなマイナスイメージがあり「あざとい」という言葉を浴びたときには、もう言われないように気をつけようと思ったこともありました。
しかし今では、「あざとい」とは本人の努力やプライドが詰まっている生き方だと感じる人も多いのではないでしょうか？
原作を読ませていただき、琴音の、あざとかわいいへの自信を持った生き方を、眩しく見つめました。そんな彼女を任せていただきとても嬉しいですし、演じている私自身もたくさんの気づきとパワーをもらいました。
コミカルでポップで、キュンとして、気がついたら自信をくれる本作を見ながら、皆さんそれぞれのあざとかわいいを見つけていただきたいです！
【網戸スズ／原作者】
ドラマ化のお話をいただいた時は、驚きと少しの戸惑いでした。
ですが脚本も、キャストの方達、監督さんに制作陣の方々、現場の雰囲気、すべてが眩しくてあたたかくて、本当に恵まれた作品だと実感できました。
“かわいすぎる！”大友さんとなず奈が“あざとく”戦い、そんな二人の間で“かっこいい！”清水が天然で翻弄するドラマ版に、原作者である私も夢中です！
"あざかわ優勝"のドラマの世界を是非みなさんも楽しんでください！
