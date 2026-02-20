今季から巨人に加入した育成・板東湧梧投手（３０）が１９日、２軍初の対外試合となる練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）で登板。古巣を相手に２回１安打無失点の好投で、支配下昇格へアピールした。

力強く腕を振った。６回から４番手で登板。「投手・板東」のコールに、スタンドから拍手が沸き起こる中でマウンドに上がった。先頭・広瀬結を遊ゴロ、代打・川村を見逃し三振、佐藤を遊ゴロとテンポ良く３者凡退。２イニング目の７回は１安打を許したものの、盗塁死もあり結果的に打者６人で投げ切った。「自分の中では感覚的に良くなかったけれど、抑えられたことは良かった」と振り返った。

大竹２軍投手コーチは「このキャンプで一番というくらい投げ込んでいて、『自分を変えたい、新しい自分になるんだ』という決意をすごく感じる。取り組んでいる方向性に間違いはない」と目を細めた。試合後はネットスローやトレーニングで午後６時まで汗を流した右腕。「変わるためにはやるしかない。今日はなかなかマウンドで体現できなかったので、何が原因かを突き詰めたい」と決意をにじませた。