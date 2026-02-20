ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのカーリング女子は19日までに予選リーグの全日程が終了。準決勝に進む4チームが決まりました。

予選リーグは10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出。トップ通過のスウェーデンは、通算7勝2敗でした。2位以下は3チームが6勝3敗で並びましたが、直接対決の差で2位アメリカ、3位スイス、4位カナダとなりました。

決勝ラウンドは、1位スウェーデンと4位カナダが対戦。予選リーグではカナダが勝利をあげました。前回銅メダルのスウェーデンにとっては、2006年トリノ大会から続く6大会連続のメダルがかかります。

もう一方の準決勝は、世界ランク10位ながら快進撃をみせるアメリカと世界ランク1位のスイスが2試合連続で激突。予選リーグ最終戦ではアメリカが7-6の接戦で勝利しています。

また女子日本代表は2勝7敗の8位で予選敗退。この種目で日本勢3大会連続のメダルとはなりませんでした。前回金メダルのイギリスも5勝4敗で上位4チームには入れませんでした。

【女子の日程】・2月20日 準決勝スウェーデン×カナダアメリカ×スイス・2月21日 3位決定戦・2月22日 決勝