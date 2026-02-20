◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)

カーリング女子日本代表が予選リーグ最終戦の中国に勝利。すでに予選リーグ敗退が決定しており、通算2勝7敗、8位で終えました。試合後、サードの小野寺佳歩選手がインタビューに応えました。

12年ぶり、2回目のオリンピックとなった小野寺選手。試合を終えて、「大会通じて苦しい展開続いた。みんなで戦っている感覚で、12年前では味わえなかった経験。苦しみながらも戦いきることができて幸せな時間」と振り返りました。

12年という長い歳月について問われると、「ゆっくりではあるが、こういう姿を両親に見せたかった。自分としてはフルで試合ができたことがうれしく思う」とコメント。

同い年の吉村紗也香選手については、「紗也と『オリンピックに絶対出ようね』と言って、それが叶って、でも苦しい時間もあった。でも、オリンピックは素晴らしい場所。そんな場所に紗也と出ることができて本当に良かった」と清々しい表情で応えました。