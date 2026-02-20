俳優の白洲迅（３３）がテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（４月スタート。金曜、後１１・１５）に、余命３カ月にして妻の不倫を知る夫役で主演することが１９日、分かった。妻役は俳優の桜井日奈子（２８）が務める。

突然余命３カ月を宣告され、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚した葵（白洲）が、息子の未来を守るため妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。２０１９年のドラマ「ヤヌスの鏡」以来７年ぶりの共演となる白洲と桜井が、愛憎渦巻く心理戦を演じる。

白洲は「置かれている状況に負けないよう必死にもがきます。辛い局面にぶち当たっても立ち向かっていける、内面にすごく強さをもっている人物なんだろうな」とサレ夫役を分析した。

７年ぶりの共演となる桜井については「２人も大人になりました」としみじみ。桜井の役を「ヒドイことをする人」と説明した上で「桜井さんは本当にいい人」とフォローし、「思う存分やりきってほしい」とエールを送った。

初の既婚者役という桜井は「いきなり不倫か…と正直ドキドキ」と笑い、「髪をバッサリ２０センチ切りました」と覚悟を示した。再共演の白洲には「今回も大船に乗ったつもりで飛び込んでいきたい」と絶大な信頼を寄せ、「悪にも悪なりの理由がある…そんな悪役を大切に演じていきたい」と意気込んでいる。