フリースタイルスキー男子のデュアルモーグル１８位、モーグル２３位の藤木豪心（２８）＝イマトク＝が１９日、勤務する神戸市中央区のサンテレビで大会報告を行った。

大勢の同僚に迎えられ「こんなに盛大に迎えてもらえるとは思っていなかった」と笑顔で頭を下げた。「メダルに及ばず悔しい結果だが、デュアルモーグルで自分らしい滑りができて、やりきった思い」と振り返った。

職場ではプロ野球・阪神戦中継などに携わるディレクターだが、昨年１０月下旬から休職して競技に専念。今後は国内開催のＷ杯と全日本選手権に出場して、３月から復職する。選手生活に区切りをつけるが「取材される側の経験も生かし、密着番組などを制作してみたい」と業務に生かす構えだ。

モーグル１１位、デュアルモーグル２回戦進出の妹、日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝ときょうだいで出場。「五輪は雰囲気も含めて他の大会と全く違う」と貴重な経験を実感したという。ＳＮＳでは阪神を連想させるアイコン画像のユーザーからフォロー申請が届いたそうで、反響の大きさに驚いていた。

◆特番 サンテレビが、藤木豪のミラノ・コルティナ五輪挑戦を追ったドキュメンタリー番組「もうひとつのスタートライン−テレビ局員 オリンピックへの挑戦−」を３月１日午後８時から放送。