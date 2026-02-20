現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神の浜田太貴外野手（２５）は新天地でのキャンプに意欲的な姿で臨んでいる。森下や小幡ら個性的な選手がそろう世代で同級生会を行うなど、早くもチームになじんでいる。プロ顔負けの腕前を持つゴルフなどの趣味や普段の人柄など、虎の“ハマちゃん”の素顔をたっぷりと語った。

◇ ◇

◆名前の由来 生まれる前、胎児の浜田を両親が「たいくん」と呼んでいたことから「たいき」と名付けられた。

◆生まれ ２０００年９月４日生まれ、２５歳、福岡県北九州市出身。北九州市の好きなところは「ご飯がおいしいところです」

◆家族構成 母、姉

◆地元での思い出 「地元で過ごしたのは中学までで、高校は寮だったので…」

◆野球との出合い 小学校の時に。「小さい頃にお父さんが草野球をやっていて、野球が好きになって。そこから野球を始めた感じです」

◆座右の銘 「『なんとかなる』ですかね」

◆好きな食べ物 すき焼き。「実家の近くに好きなお店があって、昔はよく行ってました」

◆料理 「自分では全くしないです」

◆趣味や特技 釣りとゴルフ。ゴルフのベストスコアは７８とほぼプロ級の腕前。「お母さんと一緒の時期に始めました。年末年始、帰省したらいつも行ってますね」

◆好きな芸能人 元乃木坂４６の大園桃子

◆好きな音楽 ヒップホップ系「Ｋｖｉ Ｂａｂａ（クヴィババ）というアーティストや長崎出身のＰｏｗｅｒ ＤＮＡという方が好きです。ラップバトルとかは見ないんですけど、音が良いなと思ったら聞いています」

◆あだ名 「『ハマ』とかですね。ファンの人に呼ばれるなら、ちゃん付けの方がいいですね」

◆仲良くなったチームメート 「伊原や小幡、木下など同い年の５人組が仲良いです。この前は一度、同級生会をしました。伊原、森下、小幡が永遠にふざけ倒してます。楽しかったです」

◆憧れのプロ野球選手 ソフトバンク・柳田悠岐選手「プレーがかっこいいからです」

◆自分の性格 「あんまり自分からしゃべるタイプじゃないですね。（人の話を）聞いて楽しむタイプです」

◆キャンプのここまでを振り返って 「ケガなく順調に来ているのでこのまま続けていきたいです」

◆今年の目標 「とにかく多くの試合に出てちょっとでもアピールできたらなと思っています」