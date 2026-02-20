　ロングティーを放つ浜田（撮影・田中太一）

　現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神の浜田太貴外野手（２５）は新天地でのキャンプに意欲的な姿で臨んでいる。森下や小幡ら個性的な選手がそろう世代で同級生会を行うなど、早くもチームになじんでいる。プロ顔負けの腕前を持つゴルフなどの趣味や普段の人柄など、虎の“ハマちゃん”の素顔をたっぷりと語った。

　　◇　　◇

　◆名前の由来　生まれる前、胎児の浜田を両親が「たいくん」と呼んでいたことから「たいき」と名付けられた。

　◆生まれ　２０００年９月４日生まれ、２５歳、福岡県北九州市出身。北九州市の好きなところは「ご飯がおいしいところです」

　◆家族構成　母、姉

　◆地元での思い出　「地元で過ごしたのは中学までで、高校は寮だったので…」

　◆野球との出合い　小学校の時に。「小さい頃にお父さんが草野球をやっていて、野球が好きになって。そこから野球を始めた感じです」

　◆座右の銘　「『なんとかなる』ですかね」

　◆好きな食べ物　すき焼き。「実家の近くに好きなお店があって、昔はよく行ってました」

　◆料理　「自分では全くしないです」

　◆趣味や特技　釣りとゴルフ。ゴルフのベストスコアは７８とほぼプロ級の腕前。「お母さんと一緒の時期に始めました。年末年始、帰省したらいつも行ってますね」

　◆好きな芸能人　元乃木坂４６の大園桃子

　◆好きな音楽　ヒップホップ系「Ｋｖｉ　Ｂａｂａ（クヴィババ）というアーティストや長崎出身のＰｏｗｅｒ　ＤＮＡという方が好きです。ラップバトルとかは見ないんですけど、音が良いなと思ったら聞いています」

　◆あだ名　「『ハマ』とかですね。ファンの人に呼ばれるなら、ちゃん付けの方がいいですね」

　◆仲良くなったチームメート　「伊原や小幡、木下など同い年の５人組が仲良いです。この前は一度、同級生会をしました。伊原、森下、小幡が永遠にふざけ倒してます。楽しかったです」

　◆憧れのプロ野球選手　ソフトバンク・柳田悠岐選手「プレーがかっこいいからです」

　◆自分の性格　「あんまり自分からしゃべるタイプじゃないですね。（人の話を）聞いて楽しむタイプです」

　◆キャンプのここまでを振り返って　「ケガなく順調に来ているのでこのまま続けていきたいです」

　◆今年の目標　「とにかく多くの試合に出てちょっとでもアピールできたらなと思っています」