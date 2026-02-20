阪神・浜田 趣味は釣り、ゴルフはプロ級 “５人組”同級生会「伊原、森下、小幡が永遠にふざけ倒してます」
現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神の浜田太貴外野手（２５）は新天地でのキャンプに意欲的な姿で臨んでいる。森下や小幡ら個性的な選手がそろう世代で同級生会を行うなど、早くもチームになじんでいる。プロ顔負けの腕前を持つゴルフなどの趣味や普段の人柄など、虎の“ハマちゃん”の素顔をたっぷりと語った。
◇ ◇
◆名前の由来 生まれる前、胎児の浜田を両親が「たいくん」と呼んでいたことから「たいき」と名付けられた。
◆生まれ ２０００年９月４日生まれ、２５歳、福岡県北九州市出身。北九州市の好きなところは「ご飯がおいしいところです」
◆家族構成 母、姉
◆地元での思い出 「地元で過ごしたのは中学までで、高校は寮だったので…」
◆野球との出合い 小学校の時に。「小さい頃にお父さんが草野球をやっていて、野球が好きになって。そこから野球を始めた感じです」
◆座右の銘 「『なんとかなる』ですかね」
◆好きな食べ物 すき焼き。「実家の近くに好きなお店があって、昔はよく行ってました」
◆料理 「自分では全くしないです」
◆趣味や特技 釣りとゴルフ。ゴルフのベストスコアは７８とほぼプロ級の腕前。「お母さんと一緒の時期に始めました。年末年始、帰省したらいつも行ってますね」
◆好きな芸能人 元乃木坂４６の大園桃子
◆好きな音楽 ヒップホップ系「Ｋｖｉ Ｂａｂａ（クヴィババ）というアーティストや長崎出身のＰｏｗｅｒ ＤＮＡという方が好きです。ラップバトルとかは見ないんですけど、音が良いなと思ったら聞いています」
◆あだ名 「『ハマ』とかですね。ファンの人に呼ばれるなら、ちゃん付けの方がいいですね」
◆仲良くなったチームメート 「伊原や小幡、木下など同い年の５人組が仲良いです。この前は一度、同級生会をしました。伊原、森下、小幡が永遠にふざけ倒してます。楽しかったです」
◆憧れのプロ野球選手 ソフトバンク・柳田悠岐選手「プレーがかっこいいからです」
◆自分の性格 「あんまり自分からしゃべるタイプじゃないですね。（人の話を）聞いて楽しむタイプです」
◆キャンプのここまでを振り返って 「ケガなく順調に来ているのでこのまま続けていきたいです」
◆今年の目標 「とにかく多くの試合に出てちょっとでもアピールできたらなと思っています」