「巨人春季キャンプ」（１９日、宮崎）

巨人の戸郷翔征投手（２５）が１９日、原点回帰の投球フォームで再出発を誓った。この日はネットスローで２５０球ほど投じるなど、フォーム固めの春を過ごす。取り戻すのは２桁勝利した２、３年前の投球フォームだ。

「年々リリースポイントが高くなって僕の良さが消えてきていた。（投球フォームを）戻すのは何十倍と時間がかかるので難しいですけど、頑張っている」

１４日に行ったライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で課題が露呈し、決断。１６日にも３００球ほど投げ込むなど、フォーム改造へ本格的に着手し始めた。戸郷は「僕的には結構（リリースポイントを）下げていますね」と語り、「今、納得していないんだったら、このままシーズンを迎えるより思い切って変えてみよう」と決意した。

並々ならぬ覚悟を持つ。杉内投手チーフコーチが「一つ飛ばして」と明かしたように、今季初の対外試合だった予定を遅らせてフォーム固めを選択。今後は２７日の練習試合・ハンファ戦の登板を目指す。相談した田中将からも「気持ちよくいいところで（腕が）振れたら一番」と助言をもらい、腹をくくった。

去年の悔しさを忘れていないからこそ、変化を恐れずに新たな挑戦をし続ける今季がある。「データを見てやりすぎていた。僕のフォームは僕しかできない」。過去の映像も、現在の映像も見た。エース“復肩”を誓い、戸郷が勝負に出る。