「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）

ＷＢＣを配信するネットフリックスでアンバサダーを務める俳優の渡辺謙（６６）が侍ジャパンの事前合宿に３日連続で来場し、選手たちへ熱い思いを届けた。

プライベートで阪神を応援する時とは表情が違う。メインでの打撃練習やブルペンでの投球練習を真剣に見つめ、世界一を目指す選手たちに自らの疑問をぶつけた。「阪神ファンを今、封印して」と言うほど、日本代表に集中。この日はアンバサダーとして、伊藤に助言を送る場面もあった。

昨年の沢村賞右腕と３０分近くの会話。内容はピッチクロックのルールに適応することなど、細部にわたった。業種は違えど、渡辺謙も世界のトップで戦う一人。当然、海を渡れば価値観が変わることがある。「違うんだよなって自分の中で落とし込むより、オープンにしてぶつかっていった方がいい」。自身の経験も踏まえ、メンタル面の助言を送ったようだ。

野手では牧原を気になる一人として挙げ、虎党は封印中。「負けたら終わりのゲームが続く。火花の散り方は明らかに違う」と一戦必勝の真剣勝負に期待した。ラストサムライが侍ジャパンの姿に気持ちを高ぶらせている。