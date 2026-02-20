阪神・藤川監督「週末なのでニュースを皆さま、お楽しみに」 登板の新外国人ルーカスは「いい進み方をしている」一問一答
「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）
阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝が今キャンプ２度目のライブＢＰに登板。打者のべ１２人に対して３８球で安打性の当たり２本に封じた。２１日・中日戦（北谷）からのオープン戦では、高橋遥人投手（３０）が先発を務めることが濃厚だ。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。
◇ ◇
（テレビインタビュー）
−ドリスが外国人投手のリーダー的な存在。
「昨年、監督就任の時から力のあるベテランが欲しいと言っています。そういった意味で力があればいいですよね」
−１８日、ライブＢＰ登板の内容も良かった。
「それが彼の持っている特性。選手それぞれが持ち合わせていますから。年齢は関係ないんですけど、力が必要です」
※インタビュー終わりにプロペラ音が止まる。
「ちょうどヘリコプターが…。バッドタイミングでしたね（笑）」
（ペン囲み）
−ルーカスが２度目のライブＢＰ。
「プラン通りですね。投手コーチと話しながら、イニングレストという米国のやり方に近い形と言いますか。お互いで文化を取り入れながら、いい進み方をしてるのではないかと思います」
−２１日からオープン戦開幕。村上や大竹はまだ実戦形式の登板もない。
「週末なのでニュースを皆さま、お楽しみにしていただければ。楽しいんじゃないですか」
−先発投手は。
「予告（先発）設定はされていますかね？ルール通りにいきましょう。それでメディアの皆さんがタイガースファンに向けて、楽しいようなふうに伝えてくれたらうれしいかなと」
−３試合の位置付け。
「監督としては関係ないですね。全然、関係ない。シーズンに向けての準備、選手たちの状態の把握とチーム力の底上げです。準備ですよね。まだそんな時期です」