ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤é¤ó¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö£²°Ì¤«¤éÆüËÜ£Ó¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿ÀÁ°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÂÐÃÌºÇ½ª²ó¡£µå³¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤·¤Ç°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¿·¾±¡Ë¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¢¡£¤â¤¦Ìîµå¤¬¤ª¤â¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡Ö£²°Ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Î¡£ËÍ¤¿¤Á¤Îº£¤ÎÌîµå¤ÏÌÌÇò¤¤¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤â¤¦ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÁ´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡ª¡×
¡¡¡ÝµîÇ¯¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤«¡£
¡¡¿·¾±¡Ö¡Ê²¬ÅÄ¸ÜÌä¤È¡Ë°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ê¡£²¶¤Ï¡Ê£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡Ë¡Øº£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤¿¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤ÄÌîµå¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÞÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö²¶¤â²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È»×¤¦¤â¤ó¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ëÌîµå¤ò¸«¤·¤¿¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤ä¤ó¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¤ª·è¤Þ¤ê¥³¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¡Ê¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤Ç¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Öº£Ç¯¤â²òÀâ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¹¤ë¤¹¤ë¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢²òÀâ¤ÏÊ¹¤¤¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡¡Ý¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤É¤¦¤ä¤í¤Ê¤¢¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡×
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀï¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¡Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¡ËÏÃ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ä¤Ã¤¿¤é¥×¥íÌîµå¤¬ºÇ½é¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¢¡Á¡¢³Î¤«¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤¬¤ä¤ë¤È¤«¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬¤ä¤ë¤È¤«¤Ê¡£¥×¥íÌîµå¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊØ¾è¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¢¡££Ä£È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤¬£Ä£È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥íÌîµå¤â¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Àè¿ØÀÚ¤ì¤è¤Ê¡¢¥×¥íÌîµå¤¬¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤ï¤±¤ä¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¤¤é¤ó¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤â¤¦¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ª¤ï¤ê¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Ï¤½¤Ã¤Á¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡¢£²°Ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¤·¤ç¤»¤ó£²°Ì¤À¤«¤é¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÅö¤¿¤êÁ°¤ä¤ó¡£²¶¡¢£²°Ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤â¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö£¶¥Á¡¼¥à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤¤¤é¤ó¤ä¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¹¤¤¬¤±¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤»¤¨¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ä¡¢²¶¡£¤½¤ó¤Ê¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Æ±»Î¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¨¤¨¤ä¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£±°Ì¡¢£²°Ì¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£±°Ì¡¢£²°Ì¤è¤ê¤â¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ä¤Ç¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¢¤Î¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ç£µ£°²¯¤°¤é¤¤Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤À¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¤¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£µ£°²¯¡¢£¸£°²¯¤Ë¡×
¡¡¡Ý¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¶â¤¢¤é¤Ø¤ó¤ä¤í¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢£µ£°²¯¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÇ³¤¨¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤ë¤è¡£¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¡£Ê§¤¦´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤¯¤éÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡£ÇÛÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ£²£°²¯¤°¤é¤¤¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¥ë¡¼¥ëÊÑ¤¨¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡¢¤â¤¦¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡¢Äó°Æ¡Ä¡£ËÍ¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤¤¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¡ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ä¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¡Ê£Ã£Ó¤â¡Ë¾Ã²½»î¹ç¤ò¤Ê¤¯¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Ê¤¯¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾Ã²½»î¹ç¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤À¤«¤é¤Ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Í¤¨¡ªÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÍ¥¾¡¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡¢¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê½ª¤ï¤ê¡Ë
¡¡¢¨¡Ä¥»£±°Ì¤È¥Ñ£²°Ì¡¢¥Ñ£±°Ì¤È¥»£²°Ì¤¬Àï¤¤¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¦°Æ¡£