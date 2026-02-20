「ムラセは報われなきゃダメだ！」米重鎮が反発した“不可解採点”　減点に泣いた村瀬心椛も胸中吐露「出しきってないような感じがしちゃって」【冬季五輪】

力強いランで会場を沸かせた村瀬(C)Getty Images

ハイレベルな争いでのジャッジは混迷を深めた。波紋を生んだのは、現地時間2月18日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝での採点だ。

まさに名勝負ではあった。その中で初出場となった日本の深田茉莉が87.83点をマークして同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得。次いでゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、村瀬心椛が85.80点で銅メダル。いずれも僅差での決着となった。

物議を醸しているのは、3位に甘んじた村瀬の最終3回目のランに対する評価だ。ビッグエアに続く金メダル獲得を逆転で狙った21歳は、「フロントサイドトリプルコーク1260」や「トリプルコーク」などの大技を披露。最後の着地を含めての完璧なメイクで、本人も会心のガッツポーズを見せた。しかし、採点は伸び悩んで深田を上回れなかった。

競技後に村瀬と深田は笑顔で健闘を称えたが、即座に疑問の声は広まった。競技を中継していた米スポーツ専門局『NBC Sports』で解説を務めたスノーボード界の重鎮であるトッド・リチャーズ氏は、「いや、すべてのジャンプが完璧だ。これはトップに立つべきだよ。絶対にトップだ」と断言した。