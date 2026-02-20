「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）

阪神の前川右京外野手（２２）がライブＢＰで、新外国人のルーカスから安打性の当たりを２本放った。「左投手への対応は良くなってきている」との手応えを結果で示す快打連発となった。

新助っ人のボールに他の打者が手を焼く中、前川の打撃は際立った。１打席目は左中間、２打席目は中前へと鮮やかに打球を飛ばした。ルーカスがこの日、許した安打性の当たりはたった２本。いずれも前川のバットから生まれたものだった。

２０２３年の１軍デビュー以降、主に右投手時の起用が続いたが「元々、左投手はそんなに苦手ではない」と語る。言葉通り通算打率は対右投手が・２５７、対左投手が・２６８。不本意な成績に終わった昨季も対右腕は打率・２３６に対し、対左腕は同・２６４と相性が良く「左投手には打席で良いアプローチができている。あとは右投手の対応なんで」と課題を口にした。

「どうしても強引になる」という右投手への対応。「まだ『これでいける』と納得できるものが見つかっていない」と道半ばだが、２１日からオープン戦３連戦が始まる。熾烈（しれつ）なサバイバルが目前に迫ってきた。「結果を出さないと残れないんで、それは大前提。その中で内容も求める」。逆襲に燃える男はその目に闘志をたぎらせた。