２２年に７９歳で死去した元プロレスラーのアントニオ猪木さんのライセンス運営管理を行う猪木元気工場（ＩＧＦ）が１９日、都内で会見し、人間型ロボットとして猪木さんを復活させる「アンドロイド猪木」プロジェクトを発表した。１年後、猪木さんの誕生日である２７年２月２０日に完成を目指す。ＩＧＦ社長で実弟の猪木啓介氏（７８）は「いつまでもアントニオ猪木というプロレスラーの存在価値を継承したい」と期待を込めた。

この日は手始めに、ＡＩによって“復活”した猪木さんの音声動画が披露された。「元気ですかー？元気があればアンドロイド猪木もできます。高市総理、（衆院選での）驚きの３００議席超え、スポーツ平和党が（現代に）あればわからなかったな。ハッハッハ」と冗談も交えて話し、「１、２、３、ダーーッ！」と右腕を突き上げた。

プロジェクトに携わるアンドロイド研究第一人者、石黒浩氏（６２）は「ＡＩとアンドロイドが一緒になり、人間らしい存在として世に出る最初の一歩になれば」と説明。過去に桂米朝、渋沢栄一らの再現ロボットを手がけているが「（猪木さんは）たくさんデータがあるのでやりやすい。プロレスをできるか？可能性としてはあるかな」とうなずいた。

猪木さんと親交が深い湯川剛氏は「１００年先にもアントニオ猪木を知らせたい。『元気があれば何でもできる』と、世界中の人に見てもらいたい」と熱を込めた。