【世界の星】ニカ・プレブツ２０ ドメン・プレブツ２６ スロベニア・スキージャンプ

兄妹がそろって複数メダルを獲得し、初出場の五輪を終えた。

５人兄妹のうち４人がジャンパー。引退した兄のペテルさん（３３）とツェネさん（２９）もメダルを持ち、４人とも五輪メダリストになった。

まずは妹のニカが７日の女子個人ノーマルヒルで丸山希（北野建設）を抑えて銀。２連覇した１０日の混合団体はニカが３番手、兄のドメンがアンカーを務めた。ドメンは１４日のラージヒル（ＬＨ）で二階堂蓮（日本ビール）を逆転して金、ニカも１５日のＬＨで銅を獲得。ニカは金、銀、銅の３個、ドメンは金２個を手にした。

２人は飛び出しの鋭さと、空中で前に進みながら浮くように距離を伸ばす独特の技術を持ち、高梨沙羅（クラレ）は「誰にもまねできない」と評する。ドメンは「ニカがいるから高め合える」と関係性を明かした。

ニカはポーカーフェースだが、１５位に沈んだワールドカップ（Ｗ杯）個人開幕戦で涙を流し、五輪の表彰台では笑顔でメダルをかんだ。スロベニアが拠点でドメンとクリスマスを過ごした中村直幹（フライングラボラトリー）は「ドメンは話すのが上手」と、社交的だと証言する。

ドメンによると、祖父母が農場を経営しており、「コツコツと地道な努力が実を結ぶということを学んできた。それがプレブツ家の教え」。ドメンは１７歳でＷ杯個人４勝を挙げ、伸び悩んだ時期を経て昨季終盤から再びブレイクした。

五輪を終え、ニカは「多くのことを学びとても満足している」と語り、ドメンも「もっと高いレベルを目指していきたい」と思いを新たにした様子。２人は今季のＷ杯で総合首位を快走中。今後も日本勢のライバルとして立ちはだかる。（福井浩介）

Ｄｏｍｅｎ Ｐｒｅｖｃ／Ｎｉｋａ Ｐｒｅｖｃ ドメンは１９９９年６月４日、ニカは２００５年３月１５日生まれ。Ｗ杯デビューはドメンが１５年でニカは２１年。昨年の世界選手権ラージヒルで兄妹優勝を飾り、同年のフライングヒルでドメンが２５４メートル５０、ニカが２３６メートルと、そろってギネス記録を樹立した。