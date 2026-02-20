チームメートも「エグっ！！」と息をのんだ。先発候補の新外国人左腕ルーカス（ブルージェイズ）が、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。右打者の内角をえぐる軌道で、梅野のバットをへし折った。完全に詰まらされた当たりは一、二塁間方向へ力なく転がった。

「（あの球は）スイーパーだったかなと思います。しっかり内角に投げているというのは自分の中でも感覚が良い証拠」

ドジャースの大谷が駆使して日本でもおなじみとなった、スライダーより曲がり幅が大きい「スイーパー」。ルーカスは昨年メジャーでスライダー、カットボールと合わせて3種類の「曲がり球」を使い分けた。NPBの公式球には今キャンプで「握りやすい。感覚的に変化量は大きくなっている」と好感触。中でも「自分の武器」と語るスイーパーが威力を発揮しそうだ。

「（今回の相手は）チームメートなので内に行き過ぎないようには気をつけて投げていた。（今後）日本の打者にどういうふうに反応されるかは分からないけど、しっかりと投げきれたらいい」と笑み。今後も何度もバットをへし折るシーンが見られるか、との問いには「そう願います」とウインクした。

視察した広島の土生翔平スコアラーも警戒。「右打者のインサイドは苦労しそう。腕が遅れて出てきて、うちにいたジョンソンみたい」と16年に沢村賞を獲得するなど、15年からの在籍6年間で57勝を挙げた元同僚に重ね合わせた。

来日2度目の実戦形式で打者12人と対戦し、安打性2本に抑えた。投球テンポを変える頭脳的な一面も披露。藤川監督は「次の3日間で、コンディションに問題がない投手は。全員とは言いませんけど」と、あす21日からのオープン戦3連戦（対中日、ヤクルト、日本ハム）での登板を示唆した。同一リーグ球団相手は考えにくく、23日の日本ハム戦で実戦デビューする可能性が浮上した。 （畑野 理之）