阪神が今キャンプで、飛球を追う際のかけ声の変更に取り組んでいる。昨季までの「OK！」を廃止し、このキャンプ中にメジャー式の「I got it（自分が捕る）！」を略した「ガリ！」で統一。オープン戦開幕を2日後に控えた19日のノックでも、この言葉に慣れようと各選手が声を張り上げた。「フライボール“声”革命」には、藤川球児監督（45）の国際化戦略が垣間見えた。

宜野座の球場に「ガリ！」、「ガリ！」と大きな声が何度も響いた。1人が「ガリ、ガリ、ガリ！」と連呼する場面もあった。フライが上がった際に、「俺が捕る」という意思表示。「I got it！」の略「ガリ！」が、26年の阪神の新しいかけ声として統一されている。

二遊間をメインとしながら外野をこなすユーティリティープレーヤーの熊谷によると「昨年までの声は“オッケー”だった」という。定着していた言葉の廃止が決まったのが今キャンプ中で、今は新合言葉の浸透を図っている段階。この日のノックでは、内野間、内外野間に多くフライが打たれ、新しいかけ声の連係を確認する狙いがあった。同じく遊撃に就く小幡は「フライで顔を上げると、“ガリ”よりも“オッケー”の方が大きな声を出しやすいんですよね。徐々に慣れていきたい」と移行期ならではの戸惑いを口にした。

大リーグ球団に加え、一部の国内他球団でも使用されている「ガリ」に転換した理由は、主に2点あるとみられる。一つ目は、遊撃候補のディベイニーが加入したこと。内野の要に外国人を置くことを転機として、米球界では同様のケースで使わない「オッケー」を、勘違いを防ぐために禁じたと考えられる。

もう一つは国際化。佐藤輝、森下、坂本が3月のWBCに出場し、この先も日本代表に選ばれる選手が出てくることが予想される。「ガリ」を標準使用することは、国際大会やメジャー志向の選手にも対応できる措置といえそうだ。

この日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では、新助っ人のルーカスが打者7人に投げた後、数分間の休憩を挟み、再び5人に投げる方法が取られた。メジャーでのプレー経験がある藤川監督によると、米球界では一般的なやり方。「ピッチクロックなどいろんなものが出てきていますから。使えるものは使っていくというか」と説明した。

「ガリ」もまた、メジャー流の延長線上と言える。本塁打や長打を増やす狙いで、ゴロや低いライナーよりも、角度のある打球が重視された米球界発の戦略が「フライボール革命」。今年の猛虎は「フライボール声革命」が進行中だ。 （倉世古 洋平）

≪藤川監督の主な改革≫

☆禁煙 就任直後の24年11月から実施。健康増進やパフォーマンス低下の防止が理由。甲子園球場のクラブハウスなどの喫煙スペースがなくなりビジター球場でも同様のルールを適用。

☆外食禁止 春季キャンプでは23歳以下の選手と選手寮「虎風荘」を住まいとする選手は原則として外食禁止に。「プロスペクト（有望株）の選手は栄養管理をされている」と説明し、今季も継続。

☆暑さ対策 試合前の練習着としてハーフパンツの導入を要望。ビジター時にホテルから球場までの往復で着るチームウエアと、遠征移動の際のポロシャツを導入。甲子園での試合前練習では打撃ケージの裏にテントを張り、打撃練習の順番を待つ選手が直射日光を浴びないようにした。