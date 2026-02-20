2026年は午年ということもあり、ひそかに人気が高まっているのが乗馬です。新潟市の施設で乗馬の魅力を取材しました。

■午年で人気高まる乗馬「予約がいっぱい」

新潟市中央区にある『新潟市馬術協会』。



【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】

「午年ということで、新年から色々なテレビの方とか、情報誌の取材の方とかたくさん来てくださって、おかげさまで『乗りたい』という方たちから電話がたくさん来て、いま結構予約がいっぱいの状態」





■桶屋アナが乗馬に挑戦「すごく非日常」

1965年から鳥屋野交通公園の隣で活動していて、かつて競走馬としてレースに出走していたウマや海外からやってきたウマなど20頭を飼育しています。この施設では…【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】「高校生がちょうどテストが終わって来た。高校生も活動している」約60人の乗馬会員のほか、高校生も活動。毎年、馬術競技のインターハイに選手を送り出しています。【高校生】「いつも手でおやつとかあげているので、手を近づけると食べようとする」【高校生】「かわいい。（Q.どんなところが？）人懐っこいところとか」

こちらの施設では、前日までに電話で予約すれば乗馬体験が可能。



今回、桶屋アナウンサーの相手を務めてくれたのは、おっとりした性格だというオラフです。



【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】

「カメラ苦手なのかな…ごめんなさいね」



少しシャイなオラフとブラッシングをして距離を縮めます。



【桶屋美圭アナウンサー】

「あったか～い」



【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】

「生きているから」



距離が縮まったところで、いよいよ乗馬体験スタートです。



【桶屋美圭アナウンサー】

「高い。普段見ている景色とは全然違います。きょうは天気もいいし最高」



さらに…



【桶屋美圭アナウンサー】

「腹筋を使っている感じがあります」



【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】

「良い姿勢を保ってあげないと、ウマと一緒にタイミングよく歩けないので、体幹が自然に鍛えられる」



全身の筋肉を使うため、ダイエットにも効果的だという乗馬。



慣れてきたところで馬の小走りにあたる“速歩”に挑戦です。



【桶屋美圭アナウンサー】

「結構揺れますね。常歩とは違います。これこそ、本当に全身の筋肉を使う。太ももや腹筋、体幹、全部使う気がします。風が気持ちいい。すごく非日常ですね」



馬と心を通わせ、穏やかな時間を楽しむ…



【新潟市馬術協会 徳田絵美 チーフインストラクター】

「生き物を相手にしてやるスポーツそこが一番大変だが、やっぱり一番、生き物相手なのが魅力」