¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×ÃçÌîÂÀ²ì¤ò°é¤Æ¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡É×¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«
¡¡µÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬àÌ¾¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼á¤È¤·¤ÆÃçÌîÂÀ²ì¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÜºê¤Ï¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎËå¡¦»Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤ÎÃçÌî¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¿®Íê¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡µÜºê¤ÏÂç²Ï¡ÖÆÆÉ±¡×¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¡¢Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¾ð¤¤é¤ê¡×¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿à£Î£È£Ë¤Î´éá¡£ºòÇ¯£±£°·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ç£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¤ØÉüµ¢¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÂç²Ï¤Ø¤ÈÏ¢Â³½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£ÃçÌî¤µ¤ó¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£¾®·ª¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÃçÌî¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ÏÃçÌî¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤ÈÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µÜºê¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤È·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯¡¢Âè£´»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Êì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î´é¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤éºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö£Ó£Õ£Ë£É£Ù£Á£Ë£É¡¡¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¡Ê£±£²·î¸ø³«¡Ë¤ÇÃçÌî¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤âÃçÌî¤µ¤ó¤Î¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤ò¼«Á³¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÜºê¤µ¤ó¡£É×ÉØ¤ÇÃçÌî¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¤ÈÄ«¥É¥é¤òÇØÉé¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£