¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û£¸¡¦£¹ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡Êá¼ê¤Ï²¿ÈÖÂÇ¤Ä¡ª¡©
¡¡Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¹½ÁÛ¤¬½ù¡¹¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£²¡¢£²£³Æü¤Ë¹ç½ÉÃÏ¤ÎµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÃæÆü£²Ï¢Àï¡Ê£²£·¡¢£²£¸Æü¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿ÀÀï¡Ê£³·î£²¡¢£³Æü¡áµþ¥»¥é¡Ë¤ò·Ð¤Æ£³·î£¶Æü¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤à¡£ÂåÉ½´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Í½¹Ô±é½¬¤È¤Ê¤ë£¶»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤ÏÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Î£Í£Ì£ÂÁÈ¤¬ÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Î£²½äÌÜ°Ê¹ß¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¾å°Ì¤Ë²ó¤¹²¼°ÌÂÇÀþ¤ò¤É¤¦ÁÈ¤à¤«¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤é¼óÇ¾¿Ø¤¬»î°Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÖÊá¼ê¡×¤ÎÂÇ½ç¡£º£²ó¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê£³£°¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡áºå¿À¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê£³£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î£³¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êá¼ê¤ÏÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë£¸ÈÖ°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¾å°Ì¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç£·ÈÖ¤è¤ê¤âÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢£¸ÈÖ¤ä£¹ÈÖ¤Ë¹â¤¤½ÐÎÝÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤â¹â¤¤¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤äËÒ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤é¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹¶·â¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ëÂÇÀþ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ëàÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼áÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁö¼Ô¤òÃÖ¤±¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤À¡£·èÀï¤ÎËë³«¤±¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤ÊºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£