¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û£Ã£È£É£Á£Ë£É¤¬¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÀÄÌîÌ¤Íè¤òàÈ±ÀÚ¤êáÄ©È¯¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²¶ÍÍ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤À¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ò¡Ë¡×¤Î£Ã£È£É£Á£Ë£É¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£³£µ¡Ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤òÃÇ¤é¤ìÂ³¤±¤¿£Ã£È£É£Á£Ë£É¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¼«¿È¤ÎÈ±¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê²¦ºÂÀï¤òÍ×µá¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤²¦¼Ô¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ê¹ï¤àË½µó¤Ë½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿²¦¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ë¥È¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¼õÂú¤µ¤ì¡¢£²£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂ¤È£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÎÈ±¤ò¤«¤±¤ë¥«¥Ù¥¸¥§¥é¡¦¥³¥ó¥È¥é¡¦¥«¥ó¥Ú¥ª¥Ê¡¼¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÏÀÚ¤ê¹ï¤ó¤ÀÀÄÌî¤ÎÈ±¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈ¯¤Ç¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£Éé¤±¤¿¤é´Ý´¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¤è¡£¤Þ¤¢Éé¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËÉ±ÒÀï¤Ï£±²ó¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë£Ã£È£É£Á£Ë£É¤Ï¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¾å¤ËÃ¯¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«²¶¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Ù¥ë¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤·¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤í¤è¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ±¤ò¤«¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï£Ã£È£É£Á£Ë£É¤Ê¤ê¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÊÝ¼éÅª¤¹¤®¤ë¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¤Ï²¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É°¦¤À¤È¤«ÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²¶ÍÍ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤À¤è¡£Àµ¤·¤¤²¦¼ÔÁü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀÄÌî¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¸ý¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤òÍÜÊ¬¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡×¤È¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ä¡£