巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１９日、「３０本塁打＆３０盗塁」の達成に意欲を示した。１４日のライブＢＰで“１号”を放つなど順調な昨季チーム２冠王は「最近、調子がいいので」と異例の居残り特打を敢行。拡大ベースの導入とチームの積極走塁方針も、盗塁数アップの追い風になる。２３年に米マイナー３Ａで「トリプルスリー」を達成した男が、来日２年目に本領を発揮する。

みなぎる充実感が体を突き動かした。午後２時３０分過ぎ、全体練習終了後のセルラースタジアム。一塁ベンチから、半袖姿のキャベッジがバットを片手に姿を現した。助っ人では異例の“おかわり”特打に「最近、打撃の調子がいい。それを維持するためにちょっと追加でやりました」。坂本らと約１時間、広角に長打性の弾丸ライナーを連発し、好調ぶりを見せつけた。

気迫のヘッドスライディングが代名詞の男に、走塁面で追い風が吹く。今季から野手と走者の接触防止策でベースの一辺が３インチ（約７・６センチ）拡大した「統一ベース」が導入される。ＭＬＢでは２３年から使用され、当時エンゼルスのキャビーも経験済みだ。「従来よりちょっと安全。走者が触れるスペースが広くなるので（盗塁時に）少し有利になるかもしれない」。阿部監督は得点力向上のために“積極走塁指令”を出しており、キャベッジも昨季５盗塁から大幅アップが見込める。

２３年に３Ａで３０本塁打、３２盗塁、打率３割６厘でトリプルスリー。昨季１７本塁打のバットは好調、盗塁増も期待できるとなれば、球団初の「３０発＆３０盗塁」も夢ではない。「３０―３０？ 自分のできることを頑張っていけば数字はついてくる。しっかり頑張っていきたい」と快挙を見据えた。

シートノックで左翼に入りつつ「違うポジションを任されても自信を持って貢献できるように」とフリー打撃中は自主的に中堅に入る。その献身的な姿勢も、阿部監督から信頼を寄せられる理由だ。「アリガトウゴザイマシタ！」と笑顔で取材を締めくくった新４番候補。異国にすっかりなじんだ来日２年目に、大爆発の予感が漂っている。（内田 拓希）

【記録メモ】

巨人でシーズン３０盗塁は、０８年鈴木尚広の３０盗塁が最後で、その後はなし。Ｇ助っ人では５２年与那嶺要が３８盗塁した１度だけだ。シーズンに３０発＆３０盗塁は、１９年山田（ヤ）まで、１２人１８度記録されているが、外国人の達成者はゼロ。巨人での達成者も出ていない。