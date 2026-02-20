◇練習試合 中日4―8日本ハム（2026年2月19日 北谷）

上々の実戦デビューだ。メジャー通算164本塁打を誇る中日の新助っ人サノー（元エンゼルス）が日本ハムとの練習試合に「2番・一塁」で先発出場し“初安打”を放った。

「まだシーズンではないし、今はライナー性の打球を心がけているよ。もしかしたら、次の試合で本塁打が出るかもね。見て、びっくりしないでくれよ」

言葉の端々から強い自信がにじみ出る。4回先頭の第2打席だった。2番手・生田目の初球を豪快にフルスイング。痛烈な打球を左前へ、はじき返した。

初回1死無走者の第1打席は二ゴロ。二遊間付近に守った二塁手カストロに阻まれた。井上監督は「“ボカーン”っていう一発を期待するでしょうが、1打席目も中前に抜けそうな当たりだったですし」と評価。21日からのオープン戦3連戦に向け、「その3試合で計10打席とか本人と話しながら決めていきたい」と説明した。

一塁守備も無難にこなした大砲は、「ドミニカでも米国でも日本でも野球は野球だ。しっかり練習していきたい」と力を込めた。 （湯澤 涼）