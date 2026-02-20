オリックスのドラフト5位右腕・高谷（北海学園大）の宝刀が、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）登板で輝きを放った。打者4人に計20球を投げ、安打性ゼロ。最大の武器「スイーパー」で2度、育成ドラフト3位・中西（日星）のバットに空を切らせた。

「変化量が多くて横曲がり（の成分）が大きい、あまりないタイプの球かなと。自信のある球なので、どんどん投げていきたい」

握りは中学時代にダルビッシュ（パドレス）の著書から学んだもの。腕への負担の大きさから、大学時代にいったん封印した。しかし、「手（の力）だけじゃなく、効率よく投げられるようになった」と4年時から解禁。プロでも決め球とするつもりだ。

この日最速の147キロを計測した直球ではドラフト4位・窪田（札幌日大）のバットを折るなど、外野に一球もボールを飛ばさせず。「今の時期は投手が有利だと思うので」と謙遜したが、視察した岸田監督の評価も上々だ。「切れもあって、ブルペンよりも全然球の扱いが良かった。実戦向きの感じがしました」と語り、現時点で先発、中継ぎの起用法は決まっていないとしつつ、オープン戦での登板も「その日も来るでしょうね」と明言した。山本由伸（ドジャース）がオリックス時代につけた43番を背負う新人右腕が、開幕1軍入りを虎視眈々（たんたん）と狙う。 （阪井 日向）