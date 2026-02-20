現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』の第6話に吹石一恵がゲスト出演することが発表された。

本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、家族の元に戻るため、悪徳刑事・儀堂歩の顔になり変わり、真実を追い求めていく姿を描く。

3月1日放送の第6話にゲスト出演する吹石が演じるのは、北村有起哉演じる合六の妻・陽菜子。合六が実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしていることを、妻ははたして知っているのか。また、陽菜子はあることがきっかけで儀堂と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、儀堂に影響していくキャラクターとなる。

吹石は14歳で俳優デビュー後、数多くのドラマに出演。9年ぶりのドラマ出演作となった日曜劇場『アンチヒーロー』（2024年）では、主人公に影響を与えた亡き検事役を演じた。今回は『アンチヒーロー』以来2年ぶりのドラマ出演となる。

吹石は自身の役柄について、「夫が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました」とコメント。また、自身の出演シーンについて「ただ、夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し『あれ？』と思うシーンもあるかもしれません」と意味深にコメント。初共演の鈴木については「高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている」と明かした。

プロデューサーの東仲恵吾は、吹石の起用理由について「芯の強いまなざしと、柔らかな雰囲気を併せ持つその佇まいが、この役にぴったりだと感じた」とコメントした。

コメント吹石一恵（合六陽菜子役）いくつもの「??」が台本を読み進めていくうちに「!!!」となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。ただ、夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し「あれ？」と思うシーンもあるかもしれません。陽菜子の出演シーンも、是非ご注目ください！鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。私の出演シーンは6話でしたので、現場の雰囲気はもう出来上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。特に、私から壁1枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです。

東仲恵吾（プロデューサー）裏社会のボス・合六の妻役を、吹石一恵さんに演じていただきました。裏社会監修の丸山ゴンザレスさんに取材した際、「裏社会の人間だからといって、特別な私生活を送っているわけではない」というお話がとても印象に残っています。その言葉をきっかけに、合六の“家庭”をどう描くべきかを考えました。夫のしていることを知っているのか、知らないのか。あるいは、知った上で受け入れているのか。そんな複雑な状況のなかでも、家庭を明るく照らす存在であってほしい。そのイメージに重なったのが、吹石さんでした。芯の強いまなざしと、柔らかな雰囲気を併せ持つその佇まいが、この役にぴったりだと感じ、オファーしました。一つひとつの動きや視線にまで奥深い意味を込めてくださった、その繊細なお芝居を、ぜひお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）