大友花恋が主演を務める連続ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』が、4月2日よりTOKYO MXほかで放送されることが決定した。

累計1,100万DL突破の網戸スズによる人気電子コミックを実写ドラマ化する本作。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、“あざとかわいい”VS“あざとかわいい”のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディだ。

「私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから」。それが常識であり、武器でもあった主人公・琴音。学生時代からモテ無双な人生を歩んできた琴音の前に、ある日、“上級あざかわ女子”の佐原なず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、注目も好意もすべてなず奈に持っていかれてしまい、初めて味わう“負け”の感情に焦る琴音。さらには狙っているイケメン上司・清水将貴までもが、なず奈と……。しかし、なず奈もまた、琴音の存在を侮れないと感じており……。互いに絶対に譲れない、プライドを懸けた熾烈なバトルが幕を開ける。

主演を務めるのは、映画『教場 Reunion／Requiem』やドラマ『未来のムスコ』（TBS系）、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）などの大友。本作では、自信満々であざとく、でもどこか憎めない主人公・琴音を演じる。

なお本作は、TVerでの無料見逃し配信、FODでの見放題配信も予定されている。

【コメント】●大友花恋（松嶋琴音役）ほんの数年のあいだに「あざとい」という言葉の持つ雰囲気はガラリと変わったと思います。数年前までは、どこか媚びているようなマイナスイメージがあり「あざとい」という言葉を浴びたときには、もう言われないように気をつけようと思ったこともありました。しかし今では、「あざとい」とは本人の努力やプライドが詰まっている生き方だと感じる人も多いのではないでしょうか？原作を読ませていただき、琴音の、あざとかわいいへの自信を持った生き方を、眩しく見つめました。そんな彼女を任せていただきとても嬉しいですし、演じている私自身もたくさんの気づきとパワーをもらいました。コミカルでポップで、キュンとして、気がついたら自信をくれる本作を見ながら、皆さんそれぞれのあざとかわいいを見つけていただきたいです！

●網戸スズ（原作者）ドラマ化のお話をいただいた時は、驚きと少しの戸惑いでした。ですが脚本も、キャストの方達、監督さんに制作陣の方々、現場の雰囲気、すべてが眩しくてあたたかくて、本当に恵まれた作品だと実感できました。“かわいすぎる！”大友さんとなず奈が“あざとく”戦い、そんな二人の間で“かっこいい！”清水が天然で翻弄するドラマ版に、原作者である私も夢中です！“あざかわ優勝”のドラマの世界を是非みなさんも楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）