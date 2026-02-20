「日本の怪物が主役に躍り出た」欧州で10発、得点ランク１位の20歳FWに韓国メディアが驚愕！「リーグを席巻」「並外れている」
ベルギーリーグ２位のシント＝トロイデン（STVV）に所属する日本代表FW後藤啓介は、ここまで得点ランキング首位の10ゴールをマーク。20歳にして二桁得点を達成した。
この活躍ぶりを韓国メディアも驚嘆。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「（ヘンクからフェネルバフチェへ移籍した）身長191センチの高度爆撃機が10ゴール目を決め、ベルギーの得点ランク首位に輝いた」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本期待の若手、後藤啓介がベルギーリーグを席巻している」
同メディアは「後藤のパフォーマンスは並外れている。2005年生まれの彼は、191センチの体格を誇る頼れるストライカーだ。スムーズなフットワーク、連携スキル、俊敏なペース、そしてオフザボールでの卓越したプレーは、幼少期から日本で大きな注目を集めてきた」と続けた。
日本にヤングスターに隣国も興味津々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
