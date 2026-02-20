◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、22年から世界ジュニア4年連続銀メダルの実力者シン・ジア(17＝韓国)が登場。完成度の高い演技で合計206.68点をマークした。SNSでは「美しい演技」「衣装めちゃかわ」といった声があがった。

白の衣装で登場したシン・ジア。3回転ループでミスがあったものの、持ち味の柔らかなジャンプで会場を魅了。SPとの合計は自己ベスト更新の206.68点。得点が表示されると、シン・ジアは納得するように笑みを浮かべた。

この演技にSNSでは「めちゃくちゃ滑らかに優雅に演じてた！」「クラシックで美しく滑ってくれて愛」「きれい、うつくしい、しか語彙が浮かばない」「柔らかく繊細で、美しい演技だった」「キムヨナ選手を思い出す感じのスケーティング」「美しく伸びやかなパフォーマンス」「衣装めちゃかわ」「これが彼女の真骨頂。。美しかった。。満ち足りた気持ちになった」といった声があがった。