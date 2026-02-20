TBSは20日、鈴木亮平主演の日曜劇場「リブート」（後9・00）の3月1日放送の第6話から吹石一恵（43）が2年ぶりに日曜劇場に出演することを発表した。闇組織を牛耳る合六亘（北村有起哉）の妻・陽菜子役。

合六は実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしているのを陽菜子は知っているのかどうか。あることがきっかけで儀堂歩（鈴木亮平）と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、そして儀堂に影響していく存在となっていくのは間違いない。

▼吹石一恵のコメント

いくつもの「？？」が台本を読み進めていくうちに「！！！」となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。

夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。ただ…夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し「あれ？」と思うシーンもあるかもしれません。陽菜子の出演シーンも、是非ご注目ください！

鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。私の出演シーンは6話でしたので、現場の雰囲気はもう出来上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。特に、私から壁1枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです。