現役慶大法学部生のミステリアス美女が女優デビューする。2024年に芸能事務所「スウィートパワー」に所属した仲島有彩（ありさ、20）で、今回が初仕事。動画配信サービスFODの連続ドラマ「転校生ナノ」（配信時期未定）で、演技初挑戦にして主演を務める。

1メートル65のスラッとしたスタイル。黒く大きな瞳が印象的で、その目を見つめると思わず吸い込まれそうになる。笑みを浮かべると今どきの“ゆるふわ女子”に見えるが、真顔になると一気に艶やかに。表情によって印象ががらりと変化する。

高校2年時に横浜中華街で友人と食べ歩きをしていた際に、現在の事務所スタッフにスカウトされた。「豊かな表情が魅力的だった」（同事務所関係者）という。現在は慶大2年生。米国留学の経験から英語も堪能で、同関係者は「役をつかむ勘が良い。いずれは国際的に活躍してほしい」と期待を寄せる。

デビュー作は、18年にタイで放送されたドラマの日本版リメーク。ネットフリックスでも配信され世界的にヒットした。ある高校に転校してきた主人公ナノ（仲島）が、生徒や教師の闇を明らかにしていく学園ミステリー。人間の欲望をくすぐる美貌と狡猾（こうかつ）さが求められる役どころだ。

所属してからデビューまでの2年間、学業と両立して演技のレッスンに励んできた。仲島は「脚本を読んだ時はその独特な世界観と、簡単に捉えきれないナノに心を引かれました」と自身も作品にハマった様子。「多くの方に愛されてきた作品で、ナノを演じることに大きな責任と覚悟を感じています」。いきなりの初主演は重圧も大きいが、それを乗り越えて女優として歩み始める。（吉澤 塁）

◇仲島 有彩（なかじま・ありさ）2005年（平17）9月30日生まれ、神奈川県出身の20歳。高校2年の夏から約1年間米国に留学。当初は弁護士志望で、現在は女優の他にニュースキャスターも夢の一つ。憧れの女優は桐谷美玲。趣味は読書、空の写真を撮ること。特技は暗記、フィギュアスケート。身長1メートル65。血液型A。