唐突な戒厳令で韓国国内を大混乱に陥れ、国際社会に衝撃を与えた前大統領に対し、極めて重い司法判断が下された。

強権を発動し、異論を排除しようとした試みの代償は大きい。

韓国で２０２４年１２月、当時の尹錫悦大統領が戒厳令を出し、内乱首謀罪などに問われた裁判で、ソウル中央地裁は尹氏に無期懲役を言い渡した。特別検察官は死刑を求めていた。

尹氏は、当時国会で多数を占めていた左派系の野党勢力が国政運営を妨害したとして戒厳令を宣布した。戒厳令の解除を要求する権限を持つ国会に軍を派遣し、議員の逮捕を試みたとされる。

判決は、一連の行為は刑法上の「内乱」に当たると認定した。

尹氏は、野党の横暴を国民に伝えるための「正当な権限行使」だったと無罪を主張していた。

だが、大統領が戒厳令を出せるのは、「戦時またはこれに準じる国家非常事態」に限られる。憲法裁判所は昨年４月、戒厳令の宣布は重大な違法行為に当たるとして、尹氏を罷免（ひめん）していた。

野党の動きを封じ込めるために国会に軍を放った尹氏の責任は重いと言わざるを得ない。

韓国では過去にも大統領の不祥事が相次ぎ、退任後に逮捕されたりする事案が後を絶たない。

大統領に権限が集中しているため、権力乱用を招きやすいことに加え、保守派と左派の根深い対立も、歴代大統領の失脚につながっているのだろう。

新たな政権が前の政権の政策を否定し、対外的な合意まで反故（ほご）にしてきたことが、韓国の国際的な信頼を傷つけてきた側面があることは否めない。

今回の裁判はテレビやインターネットでの中継が例外的に認められた。与党側は再発防止のために記録に残す必要があると主張しているが、尹氏を貶（おとし）めるように編集された動画などがネット上に投稿されている。

韓国では６月に統一地方選を控えているだけに、左派、保守派の双方が支持拡大を狙って非難合戦を強める懸念は拭えない。

尹氏の後を継いだ李在明大統領は、「全国民の大統領になる」と訴えてきた。戒厳令で分断が深刻化した韓国社会の融和に取り組むことを期待する。

李政権が、尹前政権と同様に日韓関係を重視していることは評価できる。党派対立を乗り越え、日本とともに地域の安定に資する政策を推進してもらいたい。