医療を提供する対価として医療機関が受け取る診療報酬の、改定内容が決まった。

医療従事者の待遇を改善し、同時に、厳しい病院経営を支援するために、大幅な引き上げに踏み切るという内容だ。今年６月から適用される。

診療報酬は２年ごとに改定される公定価格だ。ほかのサービスと違って物価の高騰分や賃上げ分を機動的に医療の価格に転嫁することはできない。このため近年は多くの病院が赤字に陥っている。

そうした現状を改善して医療の質を維持し、患者の安心を確保するために、報酬を引き上げることは妥当と言える。

ただ、これにより患者の負担も増える。政府は報酬引き上げの意義や必要性を丁寧に説明し、国民の理解を得なければならない。

今回決まった２０２６年度の改定では、診療報酬のうち診察の費用や人件費に当たる「本体」部分を３・０９％引き上げる。３％を超える引き上げは３０年ぶりだ。

増額分のほとんどは、医療従事者らの賃上げと物価高への対応に充てられる。

具体的には、外来の初診や再診、入院の基本料金に、物価上昇に伴って新設する「物価対応料」を上乗せする。また、医療機関が看護師らの賃金を上げた場合の「ベースアップ評価料」も拡充する。

このほか、大勢の救急患者を受け入れ、高度な手術の件数も多い病院への報酬を引き上げる。地域で重要な役割を担う病院に相応の配分をするのは理解できる。

脳死者からの臓器移植を行う病院への加算も手厚くなる。

臓器のドナーが見つかっても、病院側の設備や人員が足りないために移植を断念するケースがある。移植以外に治療のすべがない患者は少なくない。加算は移植手術の体制を整える狙いがある。

一方、今回の診療報酬改定では重要な課題も積み残した。

高齢化が進み、地域の診療所には、認知症のお年寄りを診るなど「かかりつけ医」としての働きが期待されている。

そうした役割を果たす診療所と、そうでないところで報酬に差をつける案も検討されたが、今回は実現しなかった。

医療費は増え続け、今年度は５０兆円に上る見通しだ。医療費の抑制に向けてあらゆる対策を進めなければならない。

例えば、医療現場では効果の乏しい検査や不適切な投薬が行われている例もある。医療の無駄を見直していくことが欠かせない。