栄養サポートは「会話」から始まった。昨年11月の強化合宿から携わる明治の管理栄養士・村野あずささんは、フリーで同職の柴田麗さんとともに食事のサポートで日本代表に寄り添う。

「チームの動きを把握し、選手やスタッフとのコミュニケーションを大切にしています。求められるものが何なのか声を拾い、その上で栄養学的な観点からメニューを調整し、より良い提案につなげたい」。朝、夕はホテルのビュッフェ、昼食は球場でのケータリングとなる。

選手は合宿中、練習で忙しく動き回る。大皿で出ていたサラダは、カップに入れて提供するスタイルに変えた。取り分ける手間がなくなり野菜を取る選手が増えた。練習の合間に手に取りやすい細巻きやようかんなども並べている。

村野さんは陸上の中・長距離選手として実業団でも活躍し、引退後に食品メーカーの「明治」に入社。ボクシング・井上尚弥や、以前はスピードスケートの高木美帆らトップアスリートを担当した。19年ラグビーW杯では日本代表に同行するなど、国際大会の経験も豊富だ。

準々決勝以降の米国では、アメリカンスタイルの食事に加えておにぎりや味噌汁、丼物など和食が充実するよう調整中で「心身のコンディションが整えられるように。できるだけ日本と同じ環境をつくりたい」。日本代表の「裏舞台」に食事で彩りを添えている。（神田 佑）

