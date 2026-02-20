ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性をホストクラブに誘い込んだとして、警視庁が、東京都新宿区歌舞伎町、ホストの男（２７）を風営法違反（客引き）容疑で再逮捕したことがわかった。

都公安委員会は１８日、アプリを悪用した手口などが昨年６月施行の改正風営法で禁じられた「色恋営業」に当たるとして、男が勤務していた歌舞伎町の２店舗に対し、改正法施行後初となる再発防止を求める指示処分を出した。

捜査関係者によると、男は昨年１１月、ホストであることを隠し、アプリで知り合った女性（２４）に「実は将来の夢のために副業でホストをしている」と伝えて客引きした疑い。逮捕は１８日。

アプリ上では上場企業のマーケティング担当を装って女性に接触。数回のデートを重ねた後、店に誘い、２５０万円以上の飲食代を消費者金融で借金させるなどして支払わせたという。

別の女性２人を客引きした同法違反容疑で逮捕された１月２８日以降、同庁には数十人の女性から同様の被害相談が寄せられていた。

男女の出会いを目的とするアプリを入り口に、恋愛感情を抱いた女性に別れ話をちらつかせて来店を迫っていたといい、都公安委は困惑させる手口などが色恋営業にあたると判断した。