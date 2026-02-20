ホストであることを隠し、マッチングアプリで出会った女性を違法に客引きしたとして、27歳の男が警視庁に逮捕された事件で、東京都の公安委員会は男が所属していた店などを去年、風営法で新たに定められた「色恋営業の禁止」に違反するとして、行政処分したことがわかりました。

この事件は先月、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」のホスト・竹岡拓人容疑者（27）がマッチングアプリで出会った20代の女性2人に対して違法な客引きをした疑いで、警視庁に逮捕されたものです。

その後の捜査関係者への取材で、東京都の公安委員会は、竹岡容疑者が所属する「AXEL by ACQUA」と「AXEL TOKYO by ACQUA」の2店舗を去年、風営法で新たに定められた、恋愛感情につけ込み、客に飲食させるいわゆる“色恋営業”の禁止に違反するとして、行政処分の「指示処分」を出したことがわかりました。

色恋営業の禁止違反で行政処分が出されるのは、全国で初めてだということです。

また、竹岡容疑者は去年11月、同様の手口で当時24歳の女性に対し、違法に客引きした疑いで、警視庁に再逮捕されています。

竹岡容疑者は「将来の夢のために副業でホストをやっている」などと明かして女性を店に呼び、女性は3回目に店を訪れた際、消費者金融で借り入れをしたうえで、およそ250万円を支払っていたということです。

竹岡容疑者のスマートフォンからはおよそ400人の女性のリストが見つかっていて、家族構成や過去に交際していた男性の情報に加え、女性の貯金額が書いてあったということです。

竹岡容疑者の逮捕の報道を受けて、数十人に上る20代の女性が同様の被害を警視庁に申告してきたということで、警視庁は余罪を追及しています。