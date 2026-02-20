ミラノ・コルティナ五輪

国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの一部出演メンバー（男子シングル、ペア、アイスダンス）を発表した。地元スターのゲスト出演も決まり、日本人ファンから歓喜の声が上がった。

今大会を彩ったスケーターが、最後に集結する。

日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅メダルを獲得した佐藤駿が決定。団体金メダルを獲得し、男子シングルは8位に終わったイリア・マリニン（米国）らも名前を連ねた。

さらに、五輪公式サイトによると、特別ゲストとして地元イタリアのスター、2014年ソチ五輪女子シングル銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんも登場する。

鍵山のコーチも務め、日本人ファンにも馴染み深い存在。コストナーさんのゲスト出演には、ファンも沸いた。Xには「コストナーさん出るの！？」「久しぶりに演技を見るから楽しみ」「コストナーも出るのか」などの声が上がっていた。

なお、女子シングルのメンバーは20日に発表される。



