2月8日に投開票された衆議院選挙で返り咲きを果たした自民党・盛山正仁氏（72）が、ラジオ関西の番組に出演。選挙戦を振り返り、今後の抱負を語った。

盛山氏は当選6回目。岸田文雄内閣で文部科学相を務めた。前回・2024年では立憲民主党から立候補した井坂信彦氏に敗れ、落選した。約1年3か月ぶりの国政復帰となる。

「とても熾烈な戦いだった」当選御礼の”駅立ち”を終え、ラジオ関西のスタジオで今後の抱負を語る盛山正仁氏〈2026年2月10日午前 神戸市中央区・ラジオ関西〉

「今回は激戦だった」と振り返った盛山氏。「聴衆が声をかけやすいだろう」との思いから、マイクを持たずに地声で訴えた時期もあった。物価高騰への悲鳴を聞き、批判をじかに受け止める姿に、握手を求める有権者が増えた。選挙戦序盤は（対立候補との）シーソーゲームだったが、終盤は手ごたえを感じるようになった。

出馬表明した1月19日、一極集中が進む東京と、神戸や関西との経済格差に危機感を示し、「ここで働き、子育てをして『私は神戸っ子』と言い続けられるよう、変わりゆく神戸の競争力を高めたい」と語った。



高市早苗政権が「危機管理投資・成長投資」の一環で推進する17の重点戦略分野のうち、「港湾ロジスティクス」「造船」「海洋」は神戸に直接関わるもの。政策通らしく、「海事クラスターの街、神戸」を掲げ、海事産業の集積を強く訴えた。

選挙戦では多くの議員立法の実績を挙げた。 省庁や他党政治家との調整力を自らのアピールポイントとした。「エコツーリズム推進法」や「成年後見制度利用促進法」、「バリアフリー新法」など多数。

これまで出した書籍は議員立法による法律の解説書 など20冊を超えている。中道改革連合の井坂氏との接戦を制し、わずか4108票差で逃げ切った。

投開票翌日はJR六甲道駅、翌々日は住吉駅でお礼の「駅立ち」。盛山氏は、自民党が316議席を得て圧勝した背景に高市首相への強い支持があったと分析。

選挙戦最終日、「政策通の盛山」を前面に打ち出し、高市政権を支える意思を貫き共感を呼んだ〈2026年2月7日 神戸市中央区〉

運輸省（現・国土交通省）官僚から政界に転じ、2005年に初当選。国交省では鉄道駅のバリアフリー化を進めた。このほかOECD（経済協力開発機構・本部パリ）や環境省地球環境局総務課長、法務副大臣、衆議院厚生労働委員長などを経て、文部科学大臣に。「政治家として幅を広げることができた」と話した。

文科相時代に手掛けた旧統一教会の解散命令の進捗にも触れた。3月4日、東京高裁が解散命令請求を認めるかどうかの決定を下す。

選挙戦終盤には片山さつき財務相が応援に駆けつけた〈2026年2月6日 神戸市灘区・JR六甲道駅前〉

1月、通常国会の冒頭解散は予想していなかった。「1月23日の解散から27日の公示日まで、非常に慌ただしかったが、自民への風は感じていた。野党第一党である立憲民主が公明と合流、新党（中道改革連合）を結成したことや、新たに台頭した勢力を有権者がどう評価するのかが注目された選挙だった」と振り返った。

衆院選への出馬を表明「これから短期決戦」と意気込みを見せる盛山氏〈2026年1月19日 神戸市中央区〉

自民党の高市早苗総裁は18日召集の特別国会で第105代首相に選出され、日本維新の会との連立政権「第2次高市内閣」を発足させた。衆院選での圧勝を経て自民単独で3分の2の議席を持つ。

政権の枠組みは変わった。「高市首相のスピード感と政策アピール、他党への非難はなく、前向きの話をするところが好感を持てる要素。しかし、自民だけで衆議院単独過半数を獲得したことで『おごり』は禁物。有権者の手痛い批評を受けることになる。国会対策委時代の経験から、少数野党にも目配りをしながら、聞くべきことは聞き、取り入れるべきところは取り入れることが大事。数に頼った強引な国会運営や政策協議をしてはいけない」と気を引き締めた。

喫緊の課題として、年度末（3月31日）までに成立・施行しなければ国民生活や行政事務に深刻な影響（混乱）が生じる「日切れ法案・日切れ税制」。ガソリン税の暫定税率は昨年（2025年）末に廃止されたが、軽油については4月1日の廃止に向けて、適切な処理が必要。このほか食料品の消費税ゼロ、その実現のための財源確保の重要性について言及した。



社会保障費の抑制については、「2008年をピークとして人口は減少、このうち65歳以上の高齢者は比率だけではなく絶対数が増えている。健康保険、介護保険、年金は当然増えていくため、これを抑えるのは簡単なことではない。厳しい環境の医療・介護の現場を支援するためにどうするか。そうしたことを見越して導入したのが消費税。何でも削ればいいということにはならない」と述べ、元官僚としての経験を活かし、幅広い分野で国政に貢献する決意を表明した。