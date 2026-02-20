女優の吹石一恵が３月１日放送のＴＢＳ系ドラマ「リブート」（日曜・午後９時）第６話で２年ぶりの「日曜劇場」出演を飾ることが明らかになった。

鈴木亮平主演の同作は第１話から日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで進んでいく物語と、嘘と真実が入り乱れ先が読めない展開から大反響を呼んでいる。

１５日放送の第４話では、警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩に顔を変え“リブート”していることを北村有起哉演じる合六亘（ごうろく・わたる）に証明して窮地を逃れた鈴木演じる早瀬陸。そして、早瀬が妻を殺した真犯人である本物の儀堂との決着をつける覚悟を決めたところで終わった。第５話は、その顔が同じ二人の対峙（たいじ）が大きな見どころとなっている。ついに事件に関わっていた謎多き儀堂の出現によって、物語は第６話から新たなフェーズへと突入する。

そして、第６話に吹石が出演。吹石は１４歳のときに映画のヒロインで俳優デビュー後、数多くのドラマに出演。９年ぶりのドラマ出演となった日曜劇場「アンチヒーロー」（２０２４年放送）では、主人公に影響を与えた亡き検事役を印象的に演じ、大きな注目を浴びた。今回は「アンチヒーロー」以来となるドラマ出演で２年ぶり。

役柄は合六の妻・陽菜子。合六が実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしていることを、妻ははたして知っているのか。また、陽菜子はあることがきっかけで儀堂と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、そして儀堂に影響していく存在となっていくのは間違いない。

◆吹石一恵コメント

「いくつもの『？？』が台本を読み進めていくうちに『！！！』となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。ただ…夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し『あれ？』と思うシーンもあるかもしれません。陽菜子の出演シーンも、是非ご注目ください！ 鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。私の出演シーンは６話でしたので、現場の雰囲気はもう出来上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。特に、私から壁１枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです」