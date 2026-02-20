オリックスのドラフト５位・高谷舟投手（２２）＝北海学園大＝が「ダル流スイーパー」でアピールに成功した。１９日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。鋭く横に曲がる決め球で、育成３位・中西（日星）から２つの空振りを奪った。「（変化量は）ずっと大きい方。自信のある球です」。２０球を投げて最速１４７キロ、安打性はなしと上々のデビューを飾った。

札幌市出身で、幼少期はファンクラブ会員として日本ハムを応援。「多分、（札幌ドームで）見たことがある」と、１１年まで在籍したダルビッシュ（パドレス）は当時のヒーローだった。中学時代は日米通算２０８勝右腕の著書でスライダーの握りや投げ方を学び、札幌日大への進学後に完全習得。「（球を）曲げようとしたら指が伸びてしまう。抜けないように、指だけに力を入れている」。一度は封印したが、４年時に「スイーパー」として生まれ変わった必殺球だ。

ドラフト１位の藤川（延岡学園）から上位指名３人は全員が高校生投手。投球を見守った岸田監督は「キレがありましたね」と即戦力右腕を高評価し、当面は先発、リリーフの両方で可能性を探る方針だ。山本由伸（ドジャース）が入団時につけていた背番号「４３」を継承し、まずは「開幕１軍」が目標。好投を続けた先に、大抜てきがある。（南部 俊太）

◆高谷 舟（たかや・しゅう）２００３年７月２７日、札幌市生まれ。２２歳。円山小３年時に円山スターズで野球を始め、向陵中では軟式のＴ・Ｔベースボールクラブでプレー。札幌日大では３年春に全道大会優勝。夏は南北海道大会準優勝も、甲子園出場はなし。北海学園大では１年春からベンチ入り。２５年ドラフト５位でオリックス入団。名前の由来は勝海舟から。１７９センチ、８３キロ。右投右打。年俸７００万円。