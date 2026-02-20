阪神・高橋遥人投手（３０）がオープン戦の「開幕投手」を務めることが１９日、有力となった。２１日の中日戦（北谷）に先発する見込み。プロ９年目で初の開幕ローテ入りに向けた大事な初実戦登板へ、「しっかりストレートを投げるっていうところ。それができたら、いろんなことが一気に広がってくる」とテーマを掲げた。

春季キャンプ中に初実戦マウンドを踏むのは、実に５年ぶりだ。万全なら圧倒的なパフォーマンスを発揮するが、２２年に左肘のトミー・ジョン手術を受けるなど計５度の手術を経験。フルメニューでのキャンプインとなった今年も平田２軍監督率いる具志川組でスタートし、じっくりと調整を進めてきた。このオフにジュース断ちで４キロ減の８１キロまで減量した効果にも手応えを感じている。

チームの先発陣は村上、才木の２本柱を軸にタレントがそろうが、ポテンシャル随一の左腕の躍動が球団初のセ・リーグ連覇のカギを握る。「しっかり投げられれば、別に打者の反応悪くないだろうし、自分をしっかり見て」。未完の大器が満を持して、沖縄でスタートラインに立つ。（小松 真也）