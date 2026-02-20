俳優の白洲迅（３３）が４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に主演することが１９日、分かった。ヒロインはフジテレビ系「ヤヌスの鏡」（２０１９年）以来、７年ぶりの共演となる女優・桜井日奈子（２８）が演じる。

原作は同名人気コミック。余命宣告された夫（白洲）が、妻（桜井）に愛人がいることを知り、息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）に突き進んていく姿を描いた“リベンジ・ラブサスペンス”になる。

複雑な役どころに、白洲は「簡単ではない役だな、心してかからないといけない。一番の原動力になるのは子ども。僕自身もひとりの親なので、自分の経験も生かしつつ覚悟を持って演じていきたい」。心優しい夫をむげにし続ける非道な妻役の桜井について「本当にいい人。本人の人柄を知っているからこそ複雑ではありますが、思う存分やりきってほしい。僕はひたすら振り回され続けようと思います（笑）」と語った。

桜井は既婚者役が初めて。「幸せな家庭の奥さんをやったことがないのに、いきなり不倫か…と、正直ドキドキしています（笑）」と告白した。役のイメージに合わせて髪の毛を２０センチカット。「そのくらい覚悟をもって演じさせていただきます！」と意気込んだ。