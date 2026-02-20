巨人を退団した舟越秀虎外野手（２４）が、社会人野球のオールフロンティア（埼玉）に加入することが１９日、分かった。ソフトバンクを自由契約となった２４年に育成契約で巨人に加入。５０メートル５秒８の快足で同年のイースタン・リーグではチームトップの１４盗塁をマークしたが、今年１月下旬に一身上の都合で退団の申し出て、受理されていた。

スポーツ報知の取材に応じた舟越は、「まずは６年間、応援してくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました」と感謝。昨季まで巨人で２軍ヘッドコーチなどを務め、今季から就任した安藤強監督（６２）の、「絶対まだまだプロの世界でやれる。絶対に戻ろう」という言葉が胸に響き、加入の決め手となったことを明かした。

今後は仕事と野球を両立しながら、再びプロの舞台を目指していく。「『まだやれる』と僕自身も諦めてないですし、何より僕に声をかけてくれた安藤監督の期待を裏切りたくない気持ちで今はいっぱいです。僕の夢はまだ終わっていません。もう一度あの世界に戻ることを目指して全力で頑張りますので、ファンの皆さま、僕も含めオールフロンティアを応援していただければ大変幸いです」。自慢の快足で、力強く新天地での第一歩を踏み出す。