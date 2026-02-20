ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１９日（日本時間２０日）、フロリダ州ダンイーデンでの春季キャンプのライブＢＰで、今キャンプ最多の４打席に立った。快音こそなかったが、順調に調整。早出特守も行い、充実の一日となった。また、シュナイダー監督は２１日（同２２日）の本拠でのフィリーズ戦からワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で離脱するまで、岡本がオープン戦４試合に出場する予定と明かした。

この日のライブＢＰは、シャパイロ球団社長兼ＣＥＯがネット裏から熱視線を送る中での”御前練習”。トッププロスペクト（有望）左腕のティードマンと対戦し、２球で追い込まれた後、ニゴロに倒れた。マイナーや招待選手とも対戦し投ゴロ、中飛、空振り三振。うち２打席は初球勝負するなど、積極性をみせた。

圧巻はフリー打撃。この日は３０スイングで５本の柵越え。６巡目の２球目から右中間、中堅右、左中間にアーチをかけ、７巡目の最初に特大の左中間弾。巡またぎで４連発の“花火大会”に、ナインの喝采を浴びた。この日はキャンプ入り後最高となる２４度まで気温が上がった中「本当に色々、毎日試しながらやっています」と、充実感をにじませた。

２月のプランも明確になってきた。シュナイダー監督によると、現地２１日の本拠フィリーズ戦の後、１日空いて２３日にメッツ戦。２５日は初のビジターとなるタイガース戦に出場し、翌２６日は本拠で初の連戦となる。その後、ＷＢＣ出場のため、キャンプを一時離脱して日本に帰国する。

２４日の敵地ヤンキース戦の遠征メンバーから外れたのは、ア・リーグ東地区のライバル球団に対する”秘匿作戦”か。トータル１２打席前後こなすことが見込まれている。「いや、まぁ、頑張りたいと思います」と岡本。実戦仕様にギアを上げたことで、オープン戦デビューがまた一歩近づいた。