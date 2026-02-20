イリュージョニストのプリンセス天功が、俳優森田健作がパーソナリティーを務める2月22日のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と3月日のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。

天功のスタートはアイドル活動だった。「朝風まりとしてデビュー（78年）したのが最初でした。私にとって2代目引田天功になったのは晴天の霹靂（へきれき）でした。まさかマジシャン、イリュージョニストになるなんて人生って分かりませんよね。人生が180度、それどころか360度、変わりました」と振り返った。

1979年（昭54）に初代引田天功さんが亡くなったことから、翌80年に2代目を襲名した。当時16歳だった。「代役として、多くの俳優さんやタレントさんの名前が挙がったそうですが、結局、男性よりは女性の方が興味を持って見られると言う周囲の期待もあったのだと思います」。

現在は米国のエージェントと契約を結んでいる。「契約で、自由はありません。命懸けの仕事なので生涯契約です。ですから常にこの格好を維持していかないとダメなのです」と髪の毛を黒いまま伸ばし、メークにも厳しい規定があることを話した。

その長く美しい黒髪を保つ手入れ方法を聞かれると、天功は「アフリカのやり方と、米国のネーティブのやり方を実践しています。米国のネーティブは28のエキスや薬草を使います。その中には卵もあります」と説明。ニッポン放送のアシスタントを務めるタレント西村知美（55）は「卵シャンプーは、私も中学の時に試しました。でも、お母さんからもったいないと言われちゃったんです。それでマヨネーズなら卵が入っているから同じだろうと思って洗ったら、髪の毛がバリバリになっちゃいました」。プリンセス天功もびっくりの西村の“イリュージョン”さく裂に、スタジオ中が大爆笑に包まれた。