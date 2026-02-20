桜井日奈子「ここまで悪い役は初めて」 “シタ妻”役作りで髪の毛20cmバッサリ
俳優・桜井日奈子が、白洲迅主演のテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15／4月24日放送スタート）でヒロインを務めることが決定した。「ここまで悪い役は初めて」という本作では、髪の毛を20センチ切ったといい「そのくらい覚悟をもって演じます！」と決意を語っている。
【写真】カワイイ…！ねこ店長を優しく撫でる桜井日奈子
テレビ朝日の金曜ナイトドラマ枠に、主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎えた禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』が誕生する。国内累計1億ビューを超える大ヒットコミックを原作に、余命3ヶ月を宣告された夫が、妻の不倫を知り、愛する息子の未来を守るため復讐へと突き進んでいく姿を描く。
本作は、ドラマ『ヤヌスの鏡』（2019年）以来、約7年ぶりの共演となる白洲と桜井が夫婦役を演じ、ドキドキ、ハラハラ、イライラ、そしてスカッとする感情が交錯する究極の心理戦を展開する。
白洲が演じるのは、建築会社に勤める高坂葵。家事や育児にも積極的な家族思いの優等生夫だが、ある日突然、病院で余命3ヶ月と宣告される。絶望の中でも家族を想う葵だったが、追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。妻を信じ続けようとするも、その愛情はやがて怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐を誓う。《心優しきどん底系サレ夫》へと転落しながらも、強くなっていく葵の姿を白洲が繊細に体現する。
一方、桜井が演じるのは、不倫に溺れる妻・高坂美月。葵の前では明るくかわいい妻を装いながら、実は長年付き合っている愛人がいるという《奔放系シタ妻》だ。葵の余命宣告を知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産を総取りすることに執着していく。清純なイメージの強い桜井にとって、本作は“悪役ヒロイン”初挑戦となり、役作りのために髪を20センチカットしたという。
ただし、美月は単なる悪役ではなく、その非道な行動の裏にはつらい過去や葛藤が隠されている。白洲と桜井、演技巧者2人による濃密な演技バトルと、人間の内面を丁寧に描くヒューマンドラマとしての側面にも期待が高まる。
■桜井日奈子（高坂美月・役）コメント
――出演オファーを受けた際のお気持ちは？
このような作品に初めて挑戦させていただくので、最初は自分にできるんだろうかと不安でした。ただ最近、このような不倫を題材にした作品が増えているなという印象があるので、やらせていただくからには、その中でも“特に面白い”と言ってもらえるようなものを作りたいと思っていますし、作らなきゃいけないというプレッシャーもあります。
そして私、実は結婚している役も初めてなんです。まだ幸せな家庭の奥さんをやったことがないのに、いきなり不倫か…と、正直ドキドキしています（笑）。
――美月は《奔放系悪役ヒロインのシタ妻》ですが、どんな印象をお持ちになりましたか？
私は心優しい旦那さまを無下にし続ける非道な“シタ妻”美月を演じます。でもこのドラマでは、その非道さの裏に隠された葛藤や、なぜそういう行動をしてしまうのかという背景も描かれていくと思います。そうした人間ドラマの部分を特に大切に演じていきたいですね。
また美月は、人や物に執着しないと生きていけない人だと思います。そういう執着や、恨み、憎しみという、抱えていると苦しくなる感情とあえて向き合わないといけない役だなとも思っています。
ここまで悪い役は初めてなのですが、美月を演じるにあたって髪の毛をバッサリ20センチ切りました。そのくらい覚悟をもって演じます！
――白洲さんとの共演は7年ぶり2度目になりますが、久々にお会いしていかがですか？
7年前にご一緒した作品で、私は二面性を持っている役を演じたんです。今回もとんでもない二面性を持っている役なので、白洲さんは私の“二面性担当”なのかな…という感じです（笑）。
実年齢は5歳差ですが、白洲さんにはどんなふうに飛び込んでいってもきっと受け止めてもらえるという、まるで“10歳くらい上のお兄さん”のような安心感があります。今回も大船に乗ったつもりで飛び込んでいきたいと思います。
――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いします
悪が成敗されるというような、モヤモヤした先にスカッとするという爽快さもありつつ、人間ドラマの部分も丁寧に描かれていく作品だと思います。悪にも悪なりの理由がある…そんな悪役を大切に演じていきたいですし、そこに立ち向かう心優しい主人公を皆さんにも応援していただけたらうれしいです。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います!
