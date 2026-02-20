余命宣告された夫vs不倫妻 白洲迅×桜井日奈子、連ドラ『余命３ヶ月のサレ夫』放送決定【コメントあり】
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）が、4月24日に放送スタートすることが決定した。
【写真】カワイイ…！ねこ店長を優しく撫でる桜井日奈子
テレビ朝日の金曜ナイトドラマ枠に、主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎えた禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』が誕生する。国内累計1億ビューを超える大ヒットコミックを原作に、余命3ヶ月を宣告された夫が、妻の不倫を知り、愛する息子の未来を守るため復讐へと突き進んでいく姿を描く。
本作は、ドラマ『ヤヌスの鏡』（2019年）以来、約7年ぶりの共演となる白洲と桜井が夫婦役を演じ、ドキドキ、ハラハラ、イライラ、そしてスカッとする感情が交錯する究極の心理戦を展開する。
白洲が演じるのは、建築会社に勤める高坂葵。家事や育児にも積極的な家族思いの優等生夫だが、ある日突然、病院で余命3ヶ月と宣告される。絶望の中でも家族を想う葵だったが、追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。妻を信じ続けようとするも、その愛情はやがて怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐を誓う。《心優しきどん底系サレ夫》へと転落しながらも、強くなっていく葵の姿を白洲が繊細に体現する。
一方、桜井が演じるのは、不倫に溺れる妻・高坂美月。葵の前では明るくかわいい妻を装いながら、実は長年付き合っている愛人がいるという《奔放系シタ妻》だ。葵の余命宣告を知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産を総取りすることに執着していく。清純なイメージの強い桜井にとって、本作は“悪役ヒロイン”初挑戦となり、役作りのために髪を20センチカットしたという。
ただし、美月は単なる悪役ではなく、その非道な行動の裏にはつらい過去や葛藤が隠されている。白洲と桜井、演技巧者2人による濃密な演技バトルと、人間の内面を丁寧に描くヒューマンドラマとしての側面にも期待が高まる。
■白洲迅（高坂葵・役）コメント
――出演オファーを受けた際のお気持ちは？
このドラマでは、主人公が余命を宣告される、そして追い打ちをかけるように妻の不倫がわかるんです。お話をいただいたときは、簡単ではない役だな、心してかからないといけないな、と思いました。
そして主人公の一番の原動力になるのは子どもなんだと思います。僕自身もひとりの親なので、自分の経験も生かしつつ、覚悟をもって演じていきたいです。
――葵は《心優しきどん底系サレ夫》ということですが、どんな印象をお持ちになりましたか？
“サレ夫”や“シタ妻”というワードがあることを、今回初めて知ったんです。そういうワードが生まれるぐらい世の中に不倫が一定数あるのは事実なんだなと。
葵は一見するとひたすら哀れに映ると思うんですが、置かれている状況に負けないよう必死にもがきます。優しい人なんですが、辛い局面にぶち当たっても立ち向かっていける、内面にすごく強さをもっている人物なんだろうなと感じました。確かに葵は被害者かもしれないのですが、まったく非がないというわけではないと思うので、そういう部分もリアルな人間ドラマとして表現できたら…と思っています。
――桜井さんとの共演は7年ぶり2度目になりますが、久々にお会いしていかがですか？
前作では学生服を着ていたので、2人とも大人になりました(笑)。桜井さんは、あの頃から芯の強さと気持ちの切り替えのうまさを感じていました。お互いいろいろな経験を経て、今回は《リベンジ・ラブサスペンス》。いろんな巡り合わせがありますね。
今回の桜井さんの役は、簡単に言ってしまうと“ヒドイことをする人”です。でも桜井さんは本当にいい人なので、取材を受けていても、これから演じる役について話すときにすごく申し訳なさがにじみ出ていて…。皆さんにはくれぐれも演じているということを忘れずに見ていただけたらと思います（笑）。でも、それを忘れさせるくらいまでいけたら大成功でもあるので、ご本人の人柄を知っているからこそ複雑ではありますが、思う存分やりきってほしいです。僕はひたすら振り回され続けようと思います（笑）。
――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いします
このドラマには『余命３ヶ月のサレ夫』というタイトルをはじめ、“悲劇の多重奏家族”や“究極の心理戦”など、いろんなパワーワードが秘められています。テーマも含め、インパクトの強い作品なのですが、すべてのことにちゃんと理由があるんですよね。そういう葛藤や、いろいろな決断をしていく僕らの内面を、人間ドラマとして繊細に描いていけたらなと思っておりますので、ご覧いただけたらうれしいです。
■桜井日奈子（高坂美月・役）コメント
――出演オファーを受けた際のお気持ちは？
このような作品に初めて挑戦させていただくので、最初は自分にできるんだろうかと不安でした。ただ最近、このような不倫を題材にした作品が増えているなという印象があるので、やらせていただくからには、その中でも“特に面白い”と言ってもらえるようなものを作りたいと思っていますし、作らなきゃいけないというプレッシャーもあります。
そして私、実は結婚している役も初めてなんです。まだ幸せな家庭の奥さんをやったことがないのに、いきなり不倫か…と、正直ドキドキしています（笑）。
――美月は《奔放系悪役ヒロインのシタ妻》ですが、どんな印象をお持ちになりましたか？
私は心優しい旦那さまを無下にし続ける非道な“シタ妻”美月を演じます。でもこのドラマでは、その非道さの裏に隠された葛藤や、なぜそういう行動をしてしまうのかという背景も描かれていくと思います。そうした人間ドラマの部分を特に大切に演じていきたいですね。
また美月は、人や物に執着しないと生きていけない人だと思います。そういう執着や、恨み、憎しみという、抱えていると苦しくなる感情とあえて向き合わないといけない役だなとも思っています。
ここまで悪い役は初めてなのですが、美月を演じるにあたって髪の毛をバッサリ20センチ切りました。そのくらい覚悟をもって演じます！
――白洲さんとの共演は7年ぶり2度目になりますが、久々にお会いしていかがですか？
7年前にご一緒した作品で、私は二面性を持っている役を演じたんです。今回もとんでもない二面性を持っている役なので、白洲さんは私の“二面性担当”なのかな…という感じです（笑）。
実年齢は5歳差ですが、白洲さんにはどんなふうに飛び込んでいってもきっと受け止めてもらえるという、まるで“10歳くらい上のお兄さん”のような安心感があります。今回も大船に乗ったつもりで飛び込んでいきたいと思います。
――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いします
悪が成敗されるというような、モヤモヤした先にスカッとするという爽快さもありつつ、人間ドラマの部分も丁寧に描かれていく作品だと思います。悪にも悪なりの理由がある…そんな悪役を大切に演じていきたいですし、そこに立ち向かう心優しい主人公を皆さんにも応援していただけたらうれしいです。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います!
■大川武宏ゼネラルプロデューサー コメント
ドラマの数は縦型ショートドラマなど膨大に増えていますが、その中で「選ばれる」ためには視聴への強い動機付けが欠かせなくなっています。視聴形態もTVerや各社プラットフォームを通じて広がり、より個人が没入して楽しむスタイルが定着してきています。そんな中で、日常の不安やストレスといった「生活痛点」に切り込むアンモラルジャンルは強い支持を得ていますが、埋没しないキャラクターと心を動かすテーマが重要になっています。
今回、白洲さんと桜井さんという、本作のキャラクターとテーマの両方を体現できる最高のキャスティングが実現しました。この強烈なタイトルの企画へ攻めの姿勢で挑んでくださったお二人の挑戦心に応えるべく、圧倒的な見応えのある作品を目指します。
また今回のシナリオ制作に際し、テレビ朝日新人シナリオ大賞出身者によるライターズチームを組成しました（テレビ朝日ライターズラボ）。ジャンル企画だからこそエンターテインメント性にあふれたアイデア、飽きさせない工夫が必要です。企画勉強会を母体とした才能あふれる創作チームにもご期待ください。
■高橋宜嗣プロデューサー コメント
「不倫」「復讐」「遺産」など……アンモラルジャンルで思いつくあらゆる要素が詰め込まれた上に、「余命」「闘病」というさらなる悲劇が主人公に降りかかる。とにかく休む間も無く物語が展開していくノンストップサスペンスになっています。
一方で、そうした過激なドラマにありがちな、派手な展開を記号的に羅列するような形にはならないよう、主人公やヒロイン、その周りのキャラクターたちが『なぜこういった行動に出たのか？』『どういった環境が彼ら・彼女らをここまで駆り立ててしまったのか？』という、物語の背景にある人間ドラマもしっかりと作り込んでいければと思っております。
主人公もヒロインも、とにかく感情の振れ幅が大きい難しい役になりますが、白洲さんは本当にイメージぴったりで、運命に翻弄される優しい夫を体現してくださり、逆に桜井さんはこれまでのイメージと180°違う悪役ヒロインに初めて挑戦して頂きます。そんな二人の化学反応が、さらにこのドラマを何倍も面白くしてくれること間違いありません。ぜひご期待いただければと思います。
