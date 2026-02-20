THE ALFEE、“12年に1度”秩父札所午歳総開帳とコラボ決定 桜井賢の故郷との縁が深まり実現
ロックバンド・THE ALFEEがこのたび、12年に1度行われる行事「秩父札所午歳総開帳」（3月18日〜11月30日）とコラボレーションすることが決定した。
ベース・桜井賢の故郷「秩父」では、2025年12月、秩父夜祭とのコラボレーション「THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025」が開催され、地域全体がTHE ALFEE色に染まった。秩父地域との縁が深まる中、このたびのコラボレーションが決定した。
「秩父札所午歳総開帳」とは、秩父34ヶ所観音霊場において、12年度に1度、午歳に秘仏が一斉に開帳される行事。今年が午歳総開帳の年にあたり、人々の祈りと願いが秩父の地に集う。そして、THE ALFEEも51周年を迎え、世代を超えて音楽で人々の心をつなぎ続けている。また高見沢俊彦と坂崎幸之助は午年生まれ。
「祈り」「時間」「継承」という共通のテーマのもと、伝統文化と現代音楽が融合することで生まれる、新たな秩父の物語。本コラボレーションでは、秩父札所午歳総開帳を記念した特別企画や、「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」など総開帳期間限定の体験を届ける。
【コラボレーション内容】
■アルフィー歌朱印
期間：3月18日（水）〜11月30日（月）
販売場所：秩父34ヶ所観音霊場
販売価格：1200円
秩父札所ver.特別「歌朱印」を秩父34ヶ所観音霊場にて販売する（34種類）
■CHICHIBU×THE ALFEEグッズ販売
期間：3月18日（水）〜11月30日（月）
商品：歌朱印帳、誰でもアルフィー熊手（3種類）、アルフィー金剛杖、アルフィー絵馬
販売場所：1番四萬部寺、10番大慈寺、11番常楽寺、13番慈眼寺、30番法雲寺、32番法性寺、33番菊水寺
販売価格：後日詳細発表
商品：歌朱印帳、誰でもアルフィー熊手（3種類）、アルフィー金剛杖、ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.「キーホルダー、Tシャツ」
販売場所：矢尾百貨店、じばさん商店、道の駅ちちぶ、櫻井太伝治商店
販売価格：後日詳細発表
■阪急交通社貸切ツアー・西武鉄道「THE ALFEE 52席の祝福」
THE ALFEE 52周年を迎える「8月25日」限定で、阪急交通社貸切ツアー・西武鉄道の『西武 旅するレストラン「52席の至福」』がアルフィー特別ver.に。ツアー詳細は、4月中旬頃発表予定
■「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」イラスト
秩父市では、秩父市観光大使の桜井氏がメンバーであるTHE ALFEEが、秩父夜祭に続き、秩父札所午歳総開帳とコラボレーションすることを記念して、秩父市イメージキャラクター・ポテくまくんとのコラボレーションイラストとして「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」を制作。本イラストを軸に、新規グッズのほか、秩父市内各所と連携が実現する。
