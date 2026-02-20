『リブート』吹石一恵がゲスト出演 2年ぶりのドラマ 合六の妻役「早くリアルタイムで確認したい」【コメント全文】
鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00〜9：54）の第6話（3月1日放送）に、吹石一恵がゲスト出演することが20日、発表された。日曜劇場は2年ぶりの出演で、闇組織を牛耳る合六の妻を演じる。
【写真】相関図に変化！ ”ある人物”が消えた…
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩に顔を変えて“リブート”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れる怒涛の展開が反響を呼んでいる。
吹石は14歳で映画のヒロインで俳優デビュー後、数多くのドラマに出演。9年ぶりのドラマ出演作となった日曜劇場『アンチヒーロー』（2024年放送）では、主人公に影響を与えた亡き検事役を印象的に演じた。
今回は『アンチヒーロー』以来となるドラマ出演で2年ぶりとなる。役柄は北村有起哉演じる合六の妻・陽菜子。合六が実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしていることを、妻ははたして知っているのか。菜子はあることがきっかけで儀堂と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、そして儀堂に影響していく存在となっていくのは間違いない。
吹石は「鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした」「早くリアルタイムで確認したい」などとコメントしている。
■合六陽菜子（ごうろく・ひなこ） 合六亘の妻
小5の長女・日葵（ひなた）、小3の長男・幸樹（こうき）の母で、家族思いの専業主婦。夫である合六の裏の仕事に関しては知らされていない。
■吹石一恵 コメント
いくつもの「？？」が台本を読み進めていくうちに「！！！」となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。
と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。
夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。
私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。
ただ…夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し「あれ？」と思うシーンもあるかもしれません。
陽菜子の出演シーンも、ぜひご注目ください！
鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。
私の出演シーンは6話でしたので、現場の雰囲気はもうでき上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。
熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。
特に、私から壁1枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです。
【写真】相関図に変化！ ”ある人物”が消えた…
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩に顔を変えて“リブート”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れる怒涛の展開が反響を呼んでいる。
今回は『アンチヒーロー』以来となるドラマ出演で2年ぶりとなる。役柄は北村有起哉演じる合六の妻・陽菜子。合六が実業家として名を馳せつつ、裏では非道な行為をしていることを、妻ははたして知っているのか。菜子はあることがきっかけで儀堂と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか。合六、そして儀堂に影響していく存在となっていくのは間違いない。
吹石は「鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした」「早くリアルタイムで確認したい」などとコメントしている。
■合六陽菜子（ごうろく・ひなこ） 合六亘の妻
小5の長女・日葵（ひなた）、小3の長男・幸樹（こうき）の母で、家族思いの専業主婦。夫である合六の裏の仕事に関しては知らされていない。
■吹石一恵 コメント
いくつもの「？？」が台本を読み進めていくうちに「！！！」となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。
と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。
夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。
私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。
ただ…夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し「あれ？」と思うシーンもあるかもしれません。
陽菜子の出演シーンも、ぜひご注目ください！
鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。
私の出演シーンは6話でしたので、現場の雰囲気はもうでき上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。
熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。
特に、私から壁1枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです。